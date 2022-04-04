Вернувшиеся из Украины военные РФ массово пытаются уволиться, — Генштаб
По сведениям наших военных, 20-я мотострелковая дивизия вернулась в пункты постоянной дислокации с потерями до 40% личного состава, вооружения и техники.
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Генштаб ВСУ опубликовал вечернюю сводку событий по состоянию на 40-е сутки героического противостояния Украинского народа российскому вторжению. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.
Несмотря на то, что российское военное командование не сообщает о потерях личного состава, время от времени появляется информация о потерях отдельных частей ВС РФ.
По сведениям наших военных, 20-я мотострелковая дивизия (Камишин, Волгоградской области) 8-й общевойсковой армии Южного военного округа 33-го, 255-го, 294-го мотострелковых полков, которые вернулись в пункты постоянной дислокации, потеряла до 40% личного состава, вооружения и техники. Сейчас существенная часть вернувшихся из Украины военных пытается уволиться из армии.
Оккупанты организовали полевой госпиталь в школе Изюма
Медперсонал центральной районной больницы в Глушкове Курской области перевели на усиленный режим дежурства: с 29 марта по 2 апреля сюда из Сумской области доставили порядка 100 раненых "завоевателей".
В Изюме подразделения 237-го танкового полка и 752-го мотострелкового полка 3-й мотострелковой дивизии понести существенные потери, поэтому полевой госпиталь оборудовали в помещении местной школы.
В Запорожской области заминировали больницу
В оккупированном городе Пологи Запорожской области заминирована внутренняя территория центральной районной больницы. Персоналу и больным запретили возвращаться в лечебное заведение, где разместили раненых российских военных.
Потери офицерского состава россияне пополняют офицерами вузов. В военной петербургской академии связи проводится срочная подготовка офицеров для боевых воинских частей.
- На Северском направлении устраняются последствия деятельности российских военных.
- В Изюме россияне организовали фильтрационный лагерь и проводят принудительный вывоз жителей в РФ.
- В Херсонской области продолжаются боестолкновения. Вокруг Новой Каховки россияне ужесточили пропускной режим на блокпостах. Гражданское население заставляют оборудовать позиции, также у местных жителей отнимают транспорт.
ВСУ продолжают оттеснять врага и освобождать захваченные территории.
Ранее Фокус сообщал, что ВС РФ уходят из Житомирской области и минируют частные дома. По словам главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко, российские военные также оставляют военную технику и боеприпасы.