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Военный Фокус Российско-украинская война

Вернувшиеся из Украины военные РФ массово пытаются уволиться, — Генштаб

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Разбитая российская техника, ВСУ, войска рф,
Фото: Генштаб ВСУ | Разбитая российская техника.

По сведениям наших военных, 20-я мотострелковая дивизия вернулась в пункты постоянной дислокации с потерями до 40% личного состава, вооружения и техники.

Генштаб ВСУ опубликовал вечернюю сводку событий по состоянию на 40-е сутки героического противостояния Украинского народа российскому вторжению. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

Несмотря на то, что российское военное командование не сообщает о потерях личного состава, время от времени появляется информация о потерях отдельных частей ВС РФ.

По сведениям наших военных, 20-я мотострелковая дивизия (Камишин, Волгоградской области) 8-й общевойсковой армии Южного военного округа 33-го, 255-го, 294-го мотострелковых полков, которые вернулись в пункты постоянной дислокации, потеряла до 40% личного состава, вооружения и техники. Сейчас существенная часть вернувшихся из Украины военных пытается уволиться из армии.

Разбитая российская техника, войска рф,
Разбитая российская техника.
Разбитая российская техника, войска рф,
Разбитая российская техника.
Разбитая российская техника, войска рф,
Разбитая российская техника.
Фото: Генштаб ВСУ
Разбитая российская техника, войска рф,
Разбитая российская техника, войска рф,
Разбитая российская техника, войска рф,

Оккупанты организовали полевой госпиталь в школе Изюма

Медперсонал центральной районной больницы в Глушкове Курской области перевели на усиленный режим дежурства: с 29 марта по 2 апреля сюда из Сумской области доставили порядка 100 раненых "завоевателей".

В Изюме подразделения 237-го танкового полка и 752-го мотострелкового полка 3-й мотострелковой дивизии понести существенные потери, поэтому полевой госпиталь оборудовали в помещении местной школы.

В Запорожской области заминировали больницу

В оккупированном городе Пологи Запорожской области заминирована внутренняя территория центральной районной больницы. Персоналу и больным запретили возвращаться в лечебное заведение, где разместили раненых российских военных.

Потери офицерского состава россияне пополняют офицерами вузов. В военной петербургской академии связи проводится срочная подготовка офицеров для боевых воинских частей.

  • На Северском направлении устраняются последствия деятельности российских военных.
  • В Изюме россияне организовали фильтрационный лагерь и проводят принудительный вывоз жителей в РФ.
  • В Херсонской области продолжаются боестолкновения. Вокруг Новой Каховки россияне ужесточили пропускной режим на блокпостах. Гражданское население заставляют оборудовать позиции, также у местных жителей отнимают транспорт.

ВСУ продолжают оттеснять врага и освобождать захваченные территории.

Ранее Фокус сообщал, что ВС РФ уходят из Житомирской области и минируют частные дома. По словам главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко, российские военные также оставляют военную технику и боеприпасы.