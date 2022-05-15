Планы Москвы провалились: генсек НАТО верит в победу Украины над Россией

Российские оккупанты не взяли Киев, отступили от Харькова и увязли на Донбассе. Мечты президента РФ о поражении Украины, разгроме НАТО и разделении Европы провалились, заявил Йенс Столтенберг.

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Украина может выиграть войну с Россией и уже нарушила планы Кремля. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после неформальной встречи министров иностранных дел стран Альянса в Берлине по видеосвязи.

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"Война России в Украине идет не по плану Москвы. ВС РФ не смогли взять Киев, отступают от Харькова, их крупное наступление на Донбассе застопорилось. Россия не достигает стратегических целей. Президент России Владимир Путин хочет поражения Украины, разгрома НАТО, разделения Европы и Северной Америки. Но Украина стоит и НАТО сильнее, чем когда-либо", – сказал Столтенберг.

Украинцы, по его словам, мужественно защищают родину, а союзники предоставили ей помощь в области безопасности на миллиарды долларов. НАТО поможет Украине сдерживать натиск РФ и восстановить страну от долгосрочных последствий войны, добавил он.

[ + – ] Столтенберг считает "историческим" решение Швеции и Финляндии подать заявку на вступление в НАТО Фото: НАТО

Генсек НАТО назвал "историческим" решение Швеции и Финляндии подать заявку на вступление в Альянс и заявил, что двери НАТО для двух стран открыты.

Главы МИД стран НАТО обсудили предстоящий саммит Альянса в Мадриде. Ожидается, что на мероприятии будут принимать решения об укреплении позиции Альянса, усилении поддержки глобальных партнеров и принятии стратегической концепции для будущей адаптации НАТО к более опасной и конкурентной среде.

Напомним, что 7 мая Столтенберг говорил о возможном масштабном наступлении в Украине в мае-июне. Он отметил разницу между войсками Украины и РФ, поскольку украинцы сильно мотивированы и защищают свою страну.

По словам министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, Украина не отказалась от желания вступить в НАТО. Министр отметила, что нерешительность НАТО, в частности, необеспечения бесполетной зоны, разочаровало украинские власти.

В начале апреля этого года президент Украины Владимир Зеленский говорил, что не верит во вступление Украины в НАТО в ближайшее время.