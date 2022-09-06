Оккупанты РФ больше не будут ремонтировать поврежденные мосты в Херсонской области, — росСМИ

Коллаборант Кирилл Стремоусов заявил, что в восстановлении объектов нет смысла и целесообразности, ведь у ВС РФ есть свои переправы.

Росссийские оккупанты больше не собираются ремонтировать поврежденные от регулярных ударов украинской армии Антоновский и Каховский мосты на оккупированной части Херсонской области. Об этом заявил замглавы оккупационной администрации региона Кирилл Стремоусов, сообщает российское издание "ТАСС".

[ + – ] Антоновский мост в Херсоне

По словам коллаборанта, в восстановлении объектов нет смысла и целесообразности. На сегодняшний день мосты полностью закрыты для проезда. Однако Стремоусов утверждает, что оккупантам они не нужны, ведь у них есть переправы.

"Как мы и говорили, нас мосты не сильно интересуют, у нас есть свои переправы, это никак не влияет на ход "специальной военной операции"", — заявил представитель оккупационной администрации Херсонской области.

Напомним, 3 августа сообщалось, что в Новой Каховке под ударами ВСУ упал мост. Он был важен для российских войск тем, что по нему двигались военная техника и автомобили с едой для личного состава, бензином, соляркой и боеприпасами.

[ + – ] Разрушенный мост в Новой Каховке

26 августа украинская армия нанесла ракетные удары по Каховскому мосту. По информации журналистов, одна из ракет РСЗО HIMARS попала в грузовик с российскими военными.

23 августа британская разведка сообщали, что россияне начали строить плавучий мост в Херсоне в районе Антоновского моста. Аналитики отмечают, что если ВС РФ смогут достроить новое сооружение, то это, скорее всего, увеличит пропускную возможность по сравнению с паромной переправой.