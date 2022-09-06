У мережі з'явилися фото знищеної переправи та складу з боєприпасами ЗС РФ на Херсонщині

Українські льотчики завдали ударів по російських військових об'єктах, що ще більше послаблює їхні можливості у постачанні свого угруповання на правому березі Дніпра.

У Дар'ївці Херсонської області українські військові знищили склад боєприпасів і понтонну переправу. Про це повідомляє OSINT-аналітик NL Wartracker у твіттері.

Аналітик опублікував супутникове зображення компанії Planet Labs. На знімку видно стан справ у Дар'ївці станом на ранок 5 вересня. Переправу та склад із боєприпасами, як заявляється, знищила українська авіація.

"Понтонної переправи, яку раніше можна було бачити із супутника, тепер немає, також був удар по складу з боєприпасами на південному березі. Він згорів", — зазначає автор.

Також на знімку видно Дар'ївський міст, на якому можна побачити численні сліди від ударів української армії. Як мінімум міст не можна використовувати для перекидання важкої техніки.

Нагадаємо, в ОК "Південь" заявили, що російський спецназ намагався штурмувати позиції ЗСУ на Херсонщині. Також було завдано авіаударів по трьох населених пунктах.

В ISW заявили, що контрнаступ ЗСУ на півдні суттєво послаблює російські можливості. Це вже призвело до припинення підготовки до "референдуму".