Російський спецназ намагався контратакувати сили ЗСУ на Херсонщині, – ОК "Південь"

За даними командування, російські війська намагалися штурмувати Шмідтове та Тернові Поди.

На південному напрямку російські війська намагалися проводити штурмові дії із підрозділами спецназу. Про це повідомляють у зведенні Оперативного командування "Південь".

Російський підрозділ разом із силами спецназу намагалися штурмувати українські сили у населених пунктах Шмідтове та Тернові Поди. Проте успіху атаки не мали.

Також російські війська завдавали авіаційних ударів по:

Малій Сейдеминусі

Правдиному

Білогорівці

Загалом ворожа авіація здійснила 24 бойові вильоти та 3 ракетні удари. Українську авіацію також активно застосовували. ВПС завдали 18 ударів по позиціях ворога, логістиці, командних та опорних пунктах.

ЗС РФ проводили розвідку українських військових у районі Високопілля, але безпілотник "Орлан-10" вдалося збити силам зенітно-ракетних військ.

Підтверджені втрати російських військ:

86 осіб з особового складу

4 танки

12 автомобільної та іншої бронетехніки

4 гаубиці "Мста-Б" та "Мста-С"

3 гаубиці "Гіацинт-Б" та "Гіацинт-С"

станція зв'язку та протитанковий ракетний комплекс

За добу ЗСУ знищили 4 склади з боєприпасами у Бериславському, Херсонському та Баштанському районах. Також здійснюється ефективний вогневий контроль за переправами через Дніпро.

Нагадаємо, 4 вересня українські військові підняли прапор над Високопіллям у Херсонській області. ЗСУ звільнили велике село.

За даними британської розвідки, ЗС РФ зменшують використання БПЛА в Херсонській області через їх брак.