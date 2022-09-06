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Воєнний фокус Російсько-українська війна Ситуація в Херсоні та області Контрнаступ ЗСУ у Херсонській області

Російський спецназ намагався контратакувати сили ЗСУ на Херсонщині, – ОК "Південь"

спецназ РФ
Фото: РІА | Російський зведений підрозділ намагався штурмувати ЗСУ

За даними командування, російські війська намагалися штурмувати Шмідтове та Тернові Поди.

На південному напрямку російські війська намагалися проводити штурмові дії із підрозділами спецназу. Про це повідомляють у зведенні Оперативного командування "Південь".

Російський підрозділ разом із силами спецназу намагалися штурмувати українські сили у населених пунктах Шмідтове та Тернові Поди. Проте успіху атаки не мали.

Також російські війська завдавали авіаційних ударів по:

  • Малій Сейдеминусі
  • Правдиному
  • Білогорівці

Загалом ворожа авіація здійснила 24 бойові вильоти та 3 ракетні удари. Українську авіацію також активно застосовували. ВПС завдали 18 ударів по позиціях ворога, логістиці, командних та опорних пунктах.

ЗС РФ проводили розвідку українських військових у районі Високопілля, але безпілотник "Орлан-10" вдалося збити силам зенітно-ракетних військ.

Підтверджені втрати російських військ:

  • 86 осіб з особового складу
  • 4 танки
  • 12 автомобільної та іншої бронетехніки
  • 4 гаубиці "Мста-Б" та "Мста-С"
  • 3 гаубиці "Гіацинт-Б" та "Гіацинт-С"
  • станція зв'язку та протитанковий ракетний комплекс

За добу ЗСУ знищили 4 склади з боєприпасами у Бериславському, Херсонському та Баштанському районах. Також здійснюється ефективний вогневий контроль за переправами через Дніпро.

Нагадаємо, 4 вересня українські військові підняли прапор над Високопіллям у Херсонській області. ЗСУ звільнили велике село.

За даними британської розвідки, ЗС РФ зменшують використання БПЛА в Херсонській області через їх брак.