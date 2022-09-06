Российский спецназ пытался контратаковать силы ВСУ на Херсонщине, – ОК "Юг"
По данным командования, российские войска пытались штурмовать Шмидтово и Терновые Поды.
На южном направление российские войска пытались проводить штурмовые действия с подразделениями спецназа. Об этом сообщается в сводке Оперативного командования "Юг".
Российское подразделение вместе с силами спецназа пытались штурмовать украинские силы в населенных пунктах Шмидтово и Терновые Поды. Однако успеха атаки не имели.
Также российские войска наносили авиационные удары по:
- Малой Сейдеменухе
- Правдиному
- Белогоровке
Всего вражеская авиация совершала 24 боевых вылета и 3 ракетных удара. Украинская авиация также активно применялась. ВВС нанесли 18 ударов по позициям врага, логистике, командным и опорным пунктам.
ВС РФ проводили разведку украинских военных в районе Высокополья, но беспилотник "Орлан-10" удалось сбить силами зенитно-ракетных войск.
Подтвержденные потери российских войск:
- 86 человек из личного состава
- 4 танка
- 12 автомобильной и другой бронетехнки
- 4 гаубицы "Мста-Б" и "Мста-С"
- 3 гаубицы "Гиацинт-Б" и "Гиацинт-С"
- станция связи и противотанковый ракетный комплекс
За сутки ВСУ уничтожили 4 склада с боеприпасами в Бериславском, Херсонском и Баштанском районах. Также осуществляется эффективный огневой контроль за переправами через Днепр.
Напомним, 4 сентября украинские военные подняли флаг над Высокопольем в Херсонской области. ВСУ освободили крупное село.
По данным британской разведки, ВС РФ уменьшают использование БПЛА в Херсонской области из-за их нехватки.