Российский спецназ пытался контратаковать силы ВСУ на Херсонщине, – ОК "Юг"

По данным командования, российские войска пытались штурмовать Шмидтово и Терновые Поды.

На южном направление российские войска пытались проводить штурмовые действия с подразделениями спецназа. Об этом сообщается в сводке Оперативного командования "Юг".

Российское подразделение вместе с силами спецназа пытались штурмовать украинские силы в населенных пунктах Шмидтово и Терновые Поды. Однако успеха атаки не имели.

Также российские войска наносили авиационные удары по:

Малой Сейдеменухе

Правдиному

Белогоровке

Всего вражеская авиация совершала 24 боевых вылета и 3 ракетных удара. Украинская авиация также активно применялась. ВВС нанесли 18 ударов по позициям врага, логистике, командным и опорным пунктам.

ВС РФ проводили разведку украинских военных в районе Высокополья, но беспилотник "Орлан-10" удалось сбить силами зенитно-ракетных войск.

Подтвержденные потери российских войск:

86 человек из личного состава

4 танка

12 автомобильной и другой бронетехнки

4 гаубицы "Мста-Б" и "Мста-С"

3 гаубицы "Гиацинт-Б" и "Гиацинт-С"

станция связи и противотанковый ракетный комплекс

За сутки ВСУ уничтожили 4 склада с боеприпасами в Бериславском, Херсонском и Баштанском районах. Также осуществляется эффективный огневой контроль за переправами через Днепр.

Напомним, 4 сентября украинские военные подняли флаг над Высокопольем в Херсонской области. ВСУ освободили крупное село.

По данным британской разведки, ВС РФ уменьшают использование БПЛА в Херсонской области из-за их нехватки.