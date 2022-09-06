Из-за нехватки: ВС РФ сокращают использование БПЛА в Херсонской области, — разведка Британии

Ограниченная доступность разведывательных БПЛА, вероятно, ухудшает тактическую ситуационную осведомленность командиров РФ и все больше затрудняет российские операции, считают специалисты.

Российские войска сократили количество вылетов беспилотников для разведки украинских позиций в Херсонской области в среднем с 50 в августе до 27 на прошлых выходных, когда ВСУ продолжали наступательную операцию. Это свидетельствует о том, что из-за боевых потерь Россия пытается сохранить запасы оставшихся БПЛА. Об этом сообщает разведка Великобритании в Twitter.

"Наступательные операции Украины в Херсонской области продолжились в выходные дни. 5 сентября 2022 года "Одесский журнал" сообщил о 27 вылетах российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на западном берегу Днепра, по сравнению с 50 вылетами в день в течение августа. 21 августа 2022 года украинские силы сообщили о сбитии трех российских тактических БПЛА "Орлан-10" за один день.", — сказано в сообщении.

Британские разведчики отмечают, что в последние годы российская доктрина придает все более заметную роль для беспилотников, в частности, чтобы обнаружить цели и нанести артиллерийские удары. Однако дроны могут быть уязвимы из-за электронных помех и из-за того, что их можно сбить.

В Минобороны Британии считают, что в условиях боевых потерь вполне вероятно, что Россия с трудом поддерживает запасы БПЛА. Кроме того, это усугубляется нехваткой комплектующих в результате международных санкций.

Таким образом ограниченная доступность разведывательных беспилотников, вероятно, ухудшает тактическую ситуационную осведомленность командиров РФ и все больше затрудняет российские операции.

Напомним, 5 сентября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что иранские ударные дроны, переданные России — обычная цель для зенитно-ракетных войск. Он выразил надежду, что БПЛА не очень качественны из-за того, что выполнены из контрабандных деталей.

3 сентября росСМИ сообщали, что РФ готовится запускать ракеты с дешевыми дронами-"глушилками". Их планируют направлять в тыл украинским войскам для подавления радиолокационных станций и не собираются их возвращать.