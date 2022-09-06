Через брак: ЗС РФ скорочують використання БПЛА на Херсонщині, — розвідка Британії

Обмежена доступність розвідувальних БПЛА, ймовірно, погіршує тактичну ситуаційну поінформованість командирів РФ і дедалі більше ускладнює російські операції, вважають фахівці.

Російські війська скоротили кількість вильотів безпілотників для розвідки українських позицій у Херсонській області в середньому з 50 у серпні до 27 минулих вихідних, коли ЗСУ продовжували наступальну операцію. Це свідчить про те, що через бойові втрати Росія намагається зберегти залишені запаси БПЛА. Про це повідомляє розвідка Великобританії у Twitter.

"Наступальні операції України в Херсонській області продовжилися у вихідні дні. 5 вересня 2022 року "Одеський журнал" повідомив про 27 вильотів російських безпілотних літальних апаратів (БПЛА) на західному березі Дніпра, якщо порівняти з 50 вильотами на день протягом серпня. 21 серпня 2022 року українські сили повідомили про збиття трьох російських тактичних БПЛА "Орлан-10" за один день", — йдеться у повідомленні.

Британські розвідники зазначають, що останніми роками російська доктрина надає дедалі помітнішої ролі для безпілотників, зокрема, щоб виявити цілі та завдати артилерійських ударів. Однак дрони можуть бути вразливі через електронні перешкоди і через те, що їх можна збити.

У Міноборони Британії вважають, що в умовах бойових втрат цілком імовірно, що Росії важко підтримувати запаси БПЛА. Крім того, це посилюється нестачею деталей для комплектування внаслідок міжнародних санкцій.

Так, обмежена доступність розвідувальних безпілотників, ймовірно, погіршує тактичну ситуаційну поінформованість командирів РФ і все більше ускладнює російські операції.

Нагадаємо, 5 вересня речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що іранські ударні дрони, передані Росії, — звичайна ціль для зенітно-ракетних військ. Він висловив сподівання, що БПЛА не надто якісні через те, що виконані з контрабандних деталей.

3 вересня росЗМІ повідомляли, що РФ готується запускати ракети з дешевими дронами-"глушилками". Їх планують направляти в тил українським військам для придушення станцій радіолокацій і не збираються їх повертати.