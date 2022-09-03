Росія готується запускати ракети з дешевими дронами-глушилками. Як вони можуть перешкодити ЗСУ

Росіяни планують запускати БПЛА в тил українським військам для придушення станцій радіолокацій і не збираються їх повертати.

У Росії розробляють безпілотні літальні апарати, які матимуть змогу запускати реактивні системи залпового вогню "Торнадо-С". Про це пише російський сайт "Известия", посилаючись на джерела в оборонній промисловості.

Російські конструктори планують розмістити одноразові БПЛА у реактивних ракетах, щоб артилеристи змогли запускати їх у тил ЗСУ. Опинившись на потрібній позиції, дрони мають активуватися та створювати перешкоди для українських радіолокаційних станцій, не даючи їм працювати. Повертати такі апарати росіяни не планують, тому, відлітавши якийсь час, вони просто падатимуть на землю.

Джерела стверджують, що росіяни зможуть використовувати подібну технологію як під час наступу, так і в процесі оборони позицій. Дешеві дрони-"глушилки" дозволять зберегти вертольоти, літаки й інші БПЛА з обладнанням для радіоелектронної боротьби, не наражаючи їх на небезпеку.

Як прокоментував російський військовий експерт Олексій Леонков, радіолокаційні станції ЗСУ сильно ускладнюють життя військовим РФ, тому потрібно за будь-якої можливості порушити їх роботу.

"Торнадо-С у перспективі може стати контрбатарейною системою. Головне, щоб був відповідний безпілотник", — зазначив Леонков.

За словами Олексія Леонкова, системи контрбатарейної боротьби зазвичай знаходяться на відстані до 50 км від лінії фронту. Потужному БПЛА навіть не потрібно залітати на ворожу територію — йому достатньо знайти позиції противника та передати координати артилеристам, які відправлять по них ракети.

Раніше писали, що Росія готує дрони для "нового походу на Київ". На початку вересня росіяни вирішили провести зліт "Дронниця", щоб навчити співвітчизників керувати БПЛА для військових цілей.

Писали також, що в РФ намагаються створити дрон, який заважатиме спати українським солдатам. Компанія "Промкомпозит" вважає "гуманним" скидати гранати поруч із противниками, змушуючи їх залишити позиції без бою.