Россия готовится запускать ракеты с дешевыми дронами-"глушилками". Как они могут помешать ВСУ

Россияне планируют запускать БПЛА в тыл украинским войскам для подавления радиолокационных станций и не собираются их возвращать.

В России разрабатывают беспилотные летательные аппараты, которые смогут запускать реактивные системы залпового огня "Торнадо-С". Об этом пишет российский сайт "Известия", ссылаясь на источники в оборонной промышленности.

Российские конструкторы планируют разместить одноразовые БПЛА в реактивных ракетах, чтобы артиллеристы смогли запускать их в тыл ВСУ. Оказавшись на нужной позиции, дроны должны активироваться и создавать помехи для украинских радиолокационных станций, не давая им работать. Возвращать такие аппараты россияне не планируют, поэтому, отлетав некоторое время, они будут просто падать на землю.

Источники утверждают, что россияне смогут использовать подобную технологию как при наступлении, та и при обороне позиций. Дешевые дроны-"глушилки" позволят сохранить вертолеты, самолеты и другие БПЛА с оборудованием для радиоэлектронной борьбы, не подвергая их опасности.

Как прокомментировал российский военный эксперт Алексей Леонков, радиолокационные станции ВСУ сильно осложняют жизнь военным РФ, поэтому нужно при любой возможности нарушить их работу.

"Торнадо-С в перспективе может стать контрбатарейной системой. Главное, чтобы был подходящий беспилотник", — отметил Леонков.

По словам Алексея Леонкова, системы контрбатарейной борьбы обычно располагаются на расстоянии до 50 км от линии фронта. Мощному БПЛА даже не нужно залетать на вражескую территорию — ему достаточно обнаружить позиции противника и передать координаты артиллеристам, которые отправят по ним ракеты.

Ранее писали, что Россия говит дроны для "нового похода на Киев". В начале сентября россияне решили провести слет "Дронница", чтобы научить соотвечественников управлять БПЛА для военных целей.

Писали также, что в РФ пытаются создать дрон, который будем мешать спать украинским солдатам. Компания "Промкомпозит" считает "гуманным" сбрасывать гранаты рядом с противниками, вынуждая их покинуть позиции без боя.