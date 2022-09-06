В сети появились фото уничтоженной переправы и склада с боеприпасами ВС РФ на Херсонщине

Украинские летчики нанесли удары по российским военным объектам, что еще больше ослабляет их возможности в снабжении своей группировки на правом берегу Днепра.

В Дарьевке Херсонской области украинские военные уничтожили склад боеприпасов и понтонную переправу. Об этом сообщает OSINT-аналитик "NL Wartracker" в Твиттере.

Аналитик опубликовал спутниковое изображение от компании Planet Labs. На снимке видно положение дел в Дарьевке по состоянию на утро 5 сентября. Переправу и склад с боеприпасами, как заявляется, уничтожила украинская авиация.

"Понтонной переправы, которую ранее можно было видеть со спутника, теперь нет, также был удар по складу с боеприпасами на южном берегу. Он сгорел", — отмечает автор.

Также на снимке виден Дарьевский мост, на котором видны многочисленные следы от ударов украинской армии. Как минимум мост нельзя использовать для переброски тяжелой техники.

Напомним, в ОК "Юг" заявили, что российский спецназ пытался штурмовать позиции ВСУ на Херсоном направлении. Также были нанесены авиаудары по трем населенным пунктам.

В ISW заявили, что контрнаступление ВСУ на юге существенно ослабляет российские возможности. Это уже привело к приостановке подготовки к "референдуму".