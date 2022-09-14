ВСУ провели одну из самых выдающихся контратак в современной истории, — военный эксперт

Украина анонсировала наступление на Херсон и тем самым ввела ВС РФ в заблуждение. Вместо этого последовала менее масштабная, но более стремительная контратака в Харьковской области.

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Джастин Бронк, сотрудник лондонского Королевского объединенного института оборонных исследований провел анализ последних событий в Украине. Контрнаступление Украины нанесло ВС РФ крупнейшее военное поражение с начала масштабного ввода войск и неудавшейся попытки захвата Киева в начале масштабной войны. Об этом сообщает The Daily Mail.

Джастин Бронк отметил, что даже один из корреспондентов российских СМИ Александр Сладков невольно рассказал о масштабе потерь российских войск в Украине. В эфире российского ТВ он упомянул, что погибло множество людей.

Бронк считает, что украинскому военному командованию удалось ввести РФ в заблуждение. Эксперт также назвал это одним из самых успешных контрнаступлений в современной истории в том, что касается освобожденной территории при определенной скорости продвижения.

Долгожданное контрнаступление Украины в Херсонской области началось в прошлом месяце. Но многие были удивлены тем, что продвигались украинские войска достаточно осторожно. Отмечалось, что ВСУ дали ВС РФ время подготовиться, перебросить элитные подразделения и крупный резерв.

Но затем последовало менее масштабное, но куда более стремительное наступление на харьковском направлении. Прорвав российские редуты в Балаклее, украинские бронированные и механизированные бригады не остановились и в течение следующих дней и ночей двигались дальше по оккупированной россиянами территории. В дальнейшем был освобожден важный узловой пункт Купянск, через который шло все снабжение ВС РФ. Таким образом, был отрезан целый фланг российских войск.

Основные железнодорожные пути и дороги были перекрыты, перед угрозой полного окружения в Изюме российские военные бросали технику и пешком, и на украденных гражданских автомобилях оставляли свои позиции.

В течение двух недель были освобождены более 8000 кв. километров, захвачены крупные склады боеприпасов, оружейной и бронетехники.

По словам эксперта, российским войскам не наносили столь серьезное и стремительное поражение на поле боя со времен Второй мировой.

У Путина закончились оправдания

Основная часть мобильных и элитных подразделений российской армии сконцентрирована в Херсонской области, где также продолжается контрнаступление.

Украина анонсировала наступление на Херсон и тем самым ввела ВС РФ в заблуждение. Россия согласилась участвовать в битве на истощение, находясь в невыгодной с военной точки зрения позиции. ВСУ разрушили основные мосты в регионе, по которым шло снабжение российской группировки.

Сейчас войскам РФ не хватает снабжения по части медпомощи, продуктов и боеприпасов.

Такая война на истощение выгодна Украине, но Путину нужен Херсон с политической точки зрения, т.к. это крупнейший город, который удалось захватить россиянам с начала масштабного вторжения.

Даже если попытаться, вывести крупные вооружения из Херсона россиянам будет проблематично. Если российские силы останутся на юге Украины, основная боевая мощь окажется в ловушке и будет постепенно перемалываться ВСУ, у которых налажены пути снабжения. Если херсонский фронт рухнет, для Путина это станет и политической, и военной катастрофой после сокрушительного провала под Харьковом.

Сложившееся положение не предвещает ничего хорошего. Даже если Россия сможет избежать поражения в этом году, им придется столкнутся с еще более оснащенными украинскими силами в 2023-м.

Напомним, что деоккупация Харьковской области может внести перелом в войну. По оценкам Пентагона, ВС РФ потеряли 80 000 военных из 200 тысяч, которых готовили к вторжению в феврале.

Ранее Фокус сообщал, что от отчаяния Путин может прибегнуть к ядерному оружию. По оценкам бригадного генерала Кевина Райана, президент РФ, вероятно, ощущает давление, чтобы предпринять радикальные шаги.