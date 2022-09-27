ЗСУ звільнили село Піски-Радьківські в Харківській області (карта)

У селі, де до війни проживало близько 2 тис. осіб, зруйновано багато житлових будинків. Українські військові продовжують зачистку в населеному пункті.

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Село Піски-Радьківські Харківської області звільнили Збройні сили України від окупаційних військ РФ. Про це в понеділок, 26 вересня, повідомила пресслужба Борівської сільської ради.

"Село Піски-Радьківські (другий за розміром населений пункт громади, де до війни проживали близько 2 тис. осіб) уже перебуває під контролем ЗСУ", — йдеться в повідомленні.

За словами представників сільради, українські військовослужбовці продовжують виявляти в селі групи російських військових, зачистка території населеного пункту продовжується.

Голова Борівської сільради Олександр Тертишний повідомив, що оцінити наслідки окупації Пісків-Радьківських поки що не вдалося, проте вже можна констатувати, що війська РФ зруйнували безліч житлових будинків, господарських будівель, повністю знищили дитячий садок, сильно пошкодили місцеву школу. На території села також багато знищеної та пошкодженої російської військової техніки.

Нагадаємо, 16 вересня стало відомо, що бійці спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони України KRAKEN форсували річку Оскіл і повністю звільнили Куп'янськ Харківської області.

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що контрнаступ на північному сході країни на початку вересня став найбільшим досягненням українських військових із початку повномасштабної війни з Росією.