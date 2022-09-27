ВСУ освободили село Редкодуб в Лиманском районе, – нардеп (видео)
Юрий Мисягин опубликовал видео с украинскими военными в деоккупированном населенном пункте. Расстояние от села до Лимана –– 25 км.
Вооруженные силы Украины освободили село Редкодуб в Лиманском районе Донецкой области. Об этом у себя в соцсетях написал народный депутат Юрий Мисягин.
Нардеп опубликовал видео с украинскими военными, которые, по его словам, находятся в деоккупированном населенном пункте.
От села Редкодуб до города Лиман, который все еще находится под российской оккупацией, –– 25 км.
Официального подтверждения населенного пункта от Генштаба еще не поступало, и на картах Deep State он еще указан как оккупированный.
Тем не менее российские милитари-блогеры еще 22 сентября сообщали о том, что ВСУ прорвали фронт в районе Редкодуба и обходят российскую группировку с севера от Лимана.
Боевик Игорь Стрелков (Гиркин) также писал об ожесточенных боях под Лиманом. Он уточнял, что украинские войска заходят в тыл ВС РФ.
Сегодня в российских военных пабликах сообщили, что ВСУ закрепилась в селе Новое рядом с Редкодубом. Оттуда украинские войска пытаются наступать в направлении села Зеленая Долина и реки Жеребец, чтобы окружить российскую группировку в Лимане с севера и выйти в тыл ВС РФ.
Сегодня также стало известно, что ВСУ освободили село Пески-Радьковские в Харьковской области. В селе, где до войны проживали около 2 тыс. человек, разрушены многие жилые дома. Украинские военные продолжают зачистку в населенном пункте.