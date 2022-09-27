ВСУ освободили село Редкодуб в Лиманском районе, – нардеп (видео)

Юрий Мисягин опубликовал видео с украинскими военными в деоккупированном населенном пункте. Расстояние от села до Лимана –– 25 км.

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Вооруженные силы Украины освободили село Редкодуб в Лиманском районе Донецкой области. Об этом у себя в соцсетях написал народный депутат Юрий Мисягин.

Нардеп опубликовал видео с украинскими военными, которые, по его словам, находятся в деоккупированном населенном пункте.

[ + – ] От села Редкодуб до Лимана –– 25 км.

От села Редкодуб до города Лиман, который все еще находится под российской оккупацией, –– 25 км.

Официального подтверждения населенного пункта от Генштаба еще не поступало, и на картах Deep State он еще указан как оккупированный.

Тем не менее российские милитари-блогеры еще 22 сентября сообщали о том, что ВСУ прорвали фронт в районе Редкодуба и обходят российскую группировку с севера от Лимана.

[ + – ] Россияне 22 сентября сообщали, что ВСУ прорвали фронт.

Боевик Игорь Стрелков (Гиркин) также писал об ожесточенных боях под Лиманом. Он уточнял, что украинские войска заходят в тыл ВС РФ.

Сегодня в российских военных пабликах сообщили, что ВСУ закрепилась в селе Новое рядом с Редкодубом. Оттуда украинские войска пытаются наступать в направлении села Зеленая Долина и реки Жеребец, чтобы окружить российскую группировку в Лимане с севера и выйти в тыл ВС РФ.

Сегодня также стало известно, что ВСУ освободили село Пески-Радьковские в Харьковской области. В селе, где до войны проживали около 2 тыс. человек, разрушены многие жилые дома. Украинские военные продолжают зачистку в населенном пункте.