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ЗСУ звільнили село Рідкодуб у Лиманському районі, – нардеп (відео)

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Українські військові у селі Рідкодуб

Юрій Мисягін опублікував відео з українськими військовими в деокупованому населеному пункті. Відстань від села до Лимана — 25 км.

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Збройні сили України звільнили село Рідкодуб у Лиманському районі Донецької області. Про це у себе в соцмережах написав народний депутат Юрій Мисягін.

Нардеп опублікував відео з українськими військовими, які, за його словами, перебувають у деокупованому населеному пункті.

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Від села Рідкодуб до Лимана — 25 км

Від села Рідкодуб до міста Лиман, яке все ще знаходиться під російською окупацією, — 25 км.

Офіційного підтвердження звільнення населеного пункту від Генштабу ще не надходило, і на картах Deep State він ще вказаний як окупований.

Проте російські мілітарі-блогери ще 22 вересня повідомляли про те, що ЗСУ прорвали фронт у районі Рідкодуба й обходять російське угруповання з півночі від Лимана.

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Росіяни 22 вересня повідомляли, що ЗСУ прорвали фронт

Бойовик Ігор Стрєлков (Гіркін) також писав про запеклі бої під Лиманом. Він уточнював, що українські війська заходять в тил ЗС РФ.

Сьогодні у російських військових пабліках повідомили, що ЗСУ закріпилася в селі Нове поряд із Рідкодубом. Звідти українські війська намагаються наступати у напрямку села Зелена Долина та річки Жеребець, щоб оточити російське угруповання у Лимані з півночі та вийти у тил ЗС РФ.

Сьогодні також стало відомо, що ЗСУ звільнили село Піски-Радьківські у Харківській області. У селі, де до війни проживало приблизно 2 тис. осіб, зруйновано багато житлових будинків. Українські військові продовжують зачистку в населеному пункті.