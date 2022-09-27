Прослужил всего три дня: бойцы 92 бригады взяли в плен первого мобилизованного россиянина

Россиянина мобилизовали в Ростовской области, по прибытии на Харьковское направление он увидел, что командования нет. Все растерялись.

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В Харьковской области бойцы 92-й отдельной механизированной бригады взяли в плен российского солдата, который прибыл воевать против Украины по мобилизации. Об этом сообщает советник главы МВД Антон Геращенко в телеграм-канале.

Алексей Пашков был мобилизован в РФ 5 дней назад, до захвата в плен в составе российской армии успел прослужить всего три дня. Мобилизовали солдата в Ростовской области. Призвали его по контракту. Военнопленный призвал россиян не верить в пропаганду и не ехать воевать против Украины.

"Командиры бросили, все ушли. Тыкались-мыкались по оврагам, по подвалам, все растерялись не пойми, кто куда. Решил уйти заграницу, но попал в плен… Служу третий день, командира видел только один раз. Ни еды, ничего", — сообщил мобилизованный.

При себе Пашков имел паспорт и военные документы. Он хотел покинуть РФ и перейти заграницу.

Напомним, россиянам вручают повестки прямо на границе с Грузией, чтобы те ехали воевать, а не бежать в соседнюю страну.

Ранее украинская разведка сообщала, что мобилизованные россияне массово звонят на горячую линию, чтобы сдаться в плен Украине.