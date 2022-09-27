Прослужив лише три дні: бійці 92 бригади взяли в полон першого мобілізованого росіянина

Росіянина мобілізували у Ростовській області, після прибуття на Харківський напрямок він побачив, що командування немає. Усі розгубилися.

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У Харківській області бійці 92-ї окремої механізованої бригади взяли в полон російського солдата, який прибув воювати проти України по мобілізації. Про це повідомляє радник глави МВС Антон Геращенко у телеграм-каналі.

Олексія Пашкова було мобілізовано в РФ 5 днів тому, до захоплення в полон у складі російської армії встиг прослужити всього три дні. Мобілізували солдата у Ростовській області. Призвали його за контрактом. Військовополонений закликав росіян не вірити у пропаганду та не їхати воювати проти України.

"Командири кинули, всі пішли. Тикалися-микалися по ярах, по підвалах, всі розгубилися не зрозумій, хто куди. Вирішив піти закордон, але потрапив у полон... Служу третій день, командира бачив лише один раз. Ні їжі, нічого", — повідомив мобілізований.

При собі Пашков мав паспорт і військові документи. Він хотів покинути РФ та перейти закордон.

Нагадаємо, росіянам вручають повістки прямо на кордоні з Грузією, щоб ті їхали воювати, а не тікати в сусідню країну.

Раніше українська розвідка повідомляла, що мобілізовані росіяни масово дзвонять на гарячу лінію, щоб здатися в полон Україні.