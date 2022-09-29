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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Українські військові ліквідували одного з командирів ПВК "Вагнер", – InformNapalm (фото)

всі ліквідували командира вагнера
Ліквідований найманець "Терек" на фото праворуч

Олексій Нагін мав великий досвід бойових дій. Він воював у Чечні, Грузії, у Сирії, та на Донбасі, де й був ліквідований ЗСУ в районі Бахмута.

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В Україні ліквідований один командир штурмового загону ПВК "Вагнера" Олексій "Терек" Нагін. Про це повідомляє міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm.

Окупант, за даними низки джерел, був ліквідований 20 вересня у районі Бахмута. Найманцю був 41 рік. Сам "Терек" народився на хуторі Вертячий у Волгоградській області. Олексій Нагін брав участь у багатьох бойових діях:

  • війна у Чечні;
  • у Грузії;
  • на Донбасі;
  • у Сирії та Лівії.

"Терек" був нагороджений трьома орденами мужності, медалями "За відвагу", "За захист Криму" та платиновою зіркою героя ПВК "Вагнера". Також він удостоєний звання героя РФ, а також окупаційних адміністрацій ОРДЛО.

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Олексій Нагін на фото ліворуч

Як пишуть в InformNapalm, найманець був співавтором стрічки "Солнцепек", яка знімалася спільно з Пригожиним, а також працював над новим фільмом "ЧВК — Лучшие в аду". Повідомляється, що голова ПВК "Вагнера" Євген Пригожин відвідував церемонію прощання з найманцем.

Нагадаємо, 26 вересня стало відомо, що ЗСУ ліквідували начальника ракетних та артилерійських військ 35-ї загальновійськової армії РФ. Також повідомлялося, що нацгвардійці взяли в полон двох майорів ЗС РФ під час контрнаступу у Харківській області.