Українські військові ліквідували одного з командирів ПВК "Вагнер", – InformNapalm (фото)

Олексій Нагін мав великий досвід бойових дій. Він воював у Чечні, Грузії, у Сирії, та на Донбасі, де й був ліквідований ЗСУ в районі Бахмута.

Related video

В Україні ліквідований один командир штурмового загону ПВК "Вагнера" Олексій "Терек" Нагін. Про це повідомляє міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm.

Окупант, за даними низки джерел, був ліквідований 20 вересня у районі Бахмута. Найманцю був 41 рік. Сам "Терек" народився на хуторі Вертячий у Волгоградській області. Олексій Нагін брав участь у багатьох бойових діях:

війна у Чечні;

у Грузії;

на Донбасі;

у Сирії та Лівії.

"Терек" був нагороджений трьома орденами мужності, медалями "За відвагу", "За захист Криму" та платиновою зіркою героя ПВК "Вагнера". Також він удостоєний звання героя РФ, а також окупаційних адміністрацій ОРДЛО.

[ + – ] Олексій Нагін на фото ліворуч

Як пишуть в InformNapalm, найманець був співавтором стрічки "Солнцепек", яка знімалася спільно з Пригожиним, а також працював над новим фільмом "ЧВК — Лучшие в аду". Повідомляється, що голова ПВК "Вагнера" Євген Пригожин відвідував церемонію прощання з найманцем.

Нагадаємо, 26 вересня стало відомо, що ЗСУ ліквідували начальника ракетних та артилерійських військ 35-ї загальновійськової армії РФ. Також повідомлялося, що нацгвардійці взяли в полон двох майорів ЗС РФ під час контрнаступу у Харківській області.