Есть Надежда: в Луганской области освободили семь сел, — Гайдай

По словам главы Луганской ОВА, о том, что населенные пункты в Сватовском районе удалось отбить у врага, не сообщали до того момента, пока их не вернули под полный контроль Украины.

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Руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай опубликовал перечень из семи населенных пунктов, которые удалось освободить украинской армии.

"Первой Вооруженные Силы Украины освободили Грековку, — сообщил он. — Несмотря на резонанс в интернет-сообществе, мы не сразу сообщили об изгнании оккупантов из этого населенного пункта. В то время там еще продолжались стабилизационные меры. Как и в других деревнях, в которые вошли наши военные".

По словам Гайдая, все перечисленные села сейчас находятся под полным контролем Украины.

[ + – ] Украинская армия освободила села, расположенные в окрестностях Сватово, в том числе село Надежда

ВСУ освободили такие населенные пункты Сватовского района:

село Новолюбовка Краснореченской громады;

село Невское Краснореченской громады;

село Грековка Краснореченской громады;

село Новоегоровка Коломийческой громады;

село Надежда Коломийческой громады;

село Андреевка Коломийческой громады;

село Стельмаховка Коломийческой громады.

Напомним, Сергей Гайдай 5 октября объявлял о начале операции украинской армии по деоккупации Луганской области.

Аналитики DeepState сообщали об освобождении от оккупантов села Грековка в Луганской области силами 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Кроме этого, есть видео из освобожденной Макеевки.

Ранее американский институт изучения войны констатировал, что ВСУ перережут снабжение российских войск, если захватят трассу Сватово-Кременная. Оборону Сватово должны взять на себя части российской 1-й гвардейской танковой армии и 144-й гвардейской мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии. Однако эти подразделения сильно потрепали ВСУ после контрнаступления под Харьковом, поэтому вряд ли они смогут эффективно сопротивляться.