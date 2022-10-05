ВСУ перережут снабжение ВС РФ, если захватят трассу Сватово-Кременная, — ISW
Наблюдается также обрушение северо-восточного участка российской линии фронта в Херсонской области вдоль Каховского водохранилища.
Российские войска по-прежнему контролируют трассу Сватово-Кременная, критически важную для снабжения, но вдоль дороги действуют украинские разведгруппы, чтобы создать подспорье для будущих атак на Сватово. Об этом сообщает Институт изучения войны в своей сводке.
Военные исследователи со ссылкой на российские источники отмечают, что бои продолжаются в поселке Краснореченское, у трассы Сватово-Кременная. Части российской 1-й гвардейской танковой армии и 144-й гвардейской мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии готовятся удерживать позиции в Сватово. Но после контрнаступления украинских войск под Харьковом эти войсковые части понесли потери, потому представляется маловероятным, что они смогут обеспечить устойчивую оборону критически важных участков в условиях дальнейшего натиска ВСУ.
Херсонская область
Аналитики из ISW подтверждают, что ВСУ продолжают добиваться значительных успехов на юге. На геолоцированых записях украинские войска находятся в Великой Александровке (Херсонской области) и Новопетровке (Запорожской области). Российские источники также соглашаются с тем, что украинские силы захватили как минимум половину Дудчан — важного населенного пункта на северо-востоке Херсонщины.
По данным других российских источников, войска отступают на юг в сторону Берислава и проводят перегруппировку в районе Милово (в 15 км к юго-западу от Дудчан). Наблюдается обрушение северо-восточного участка российской линии фронта в Херсонской области вдоль Каховского водохранилища.
Украинские войска освободили Качкаровку, что менее чем в 9 км от Милового. Освобожден также Давидов Брод. ВСУ заняли выгодное расположение на восточном берегу Ингульца и на правом берегу Каховского водохранилища, чтобы оттеснить российские войска восточнее к Днепру и в направлении Херсона. По данным Генштаба ВСУ, россияне атаковали Терновые Поды, населенный пункт находится в 20 км от Херсона, что, вероятно, позволит ВС РФ расширить свои позиции к северо-западу от Херсона и обеспечит оборонительные позиции, пока другие войска будут отступать с севера.
Напомним, что мобилизация и провалы ВС РФ в Украине ухудшают положение российских войск, по данным ISW. Мобилизация россиян, по мнению аналитиков, это "подарок" для ВСУ в краткосрочной перспективе.
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