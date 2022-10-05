ВСУ перережут снабжение ВС РФ, если захватят трассу Сватово-Кременная, — ISW

Наблюдается также обрушение северо-восточного участка российской линии фронта в Херсонской области вдоль Каховского водохранилища.

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Российские войска по-прежнему контролируют трассу Сватово-Кременная, критически важную для снабжения, но вдоль дороги действуют украинские разведгруппы, чтобы создать подспорье для будущих атак на Сватово. Об этом сообщает Институт изучения войны в своей сводке.

Военные исследователи со ссылкой на российские источники отмечают, что бои продолжаются в поселке Краснореченское, у трассы Сватово-Кременная. Части российской 1-й гвардейской танковой армии и 144-й гвардейской мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии готовятся удерживать позиции в Сватово. Но после контрнаступления украинских войск под Харьковом эти войсковые части понесли потери, потому представляется маловероятным, что они смогут обеспечить устойчивую оборону критически важных участков в условиях дальнейшего натиска ВСУ.

[ + – ] Судя по всему, ВС РФ продолжат укреплять свои позиции вдоль трассы.

Херсонская область

Аналитики из ISW подтверждают, что ВСУ продолжают добиваться значительных успехов на юге. На геолоцированых записях украинские войска находятся в Великой Александровке (Херсонской области) и Новопетровке (Запорожской области). Российские источники также соглашаются с тем, что украинские силы захватили как минимум половину Дудчан — важного населенного пункта на северо-востоке Херсонщины.

По данным других российских источников, войска отступают на юг в сторону Берислава и проводят перегруппировку в районе Милово (в 15 км к юго-западу от Дудчан). Наблюдается обрушение северо-восточного участка российской линии фронта в Херсонской области вдоль Каховского водохранилища.

Украинские войска освободили Качкаровку, что менее чем в 9 км от Милового. Освобожден также Давидов Брод. ВСУ заняли выгодное расположение на восточном берегу Ингульца и на правом берегу Каховского водохранилища, чтобы оттеснить российские войска восточнее к Днепру и в направлении Херсона. По данным Генштаба ВСУ, россияне атаковали Терновые Поды, населенный пункт находится в 20 км от Херсона, что, вероятно, позволит ВС РФ расширить свои позиции к северо-западу от Херсона и обеспечит оборонительные позиции, пока другие войска будут отступать с севера.

Напомним, что мобилизация и провалы ВС РФ в Украине ухудшают положение российских войск, по данным ISW. Мобилизация россиян, по мнению аналитиков, это "подарок" для ВСУ в краткосрочной перспективе.

Ранее Фокус сообщал, что Путин предупредил родственников об эвакуации из Москвы перед ядерным ударом.