ЗСУ переріжуть постачання ЗС РФ, якщо захоплять трасу Сватово-Кремінна, — ISW

Спостерігається також обвалення північно-східної ділянки російської лінії фронту в Херсонській області вздовж Каховського водосховища.

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Російські війська, як і раніше, контролюють трасу Сватово-Кремінна, критично важливу для постачання, але вздовж дороги діють українські розвідгрупи, щоб створити підмогу для майбутніх атак на Сватове. Про це повідомляє Інститут вивчення війни у своєму зведенні.

Військові дослідники з посиланням на російські джерела зазначають, що бої тривають у селищі Красноріченське, біля траси Сватово-Кремінна. Частини російської 1-ї гвардійської танкової армії та 144-ї гвардійської мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії готуються утримувати позиції у Сватовому. Але після контрнаступу українських військ під Харковом ці військові частини зазнали втрат, тому малоймовірно, що вони зможуть забезпечити стійку оборону критично важливих ділянок в умовах подальшого натиску ЗСУ.

[ + – ] Зважаючи на все, ЗС РФ продовжать зміцнювати свої позиції вздовж траси

Херсонська область

Аналітики з ISW підтверджують, що ЗСУ продовжують досягати значних успіхів на півдні. На геолокованих записах українські війська знаходяться у Великій Олександрівці (Херсонській області) та Новопетрівці (Запорізькій області). Російські джерела також погоджуються з тим, що українські сили захопили щонайменше половину Дудчан — важливого населеного пункту на північному сході Херсонщини.

За даними інших російських джерел, війська відступають на південь у бік Берислава і проводять перегрупування в районі Мілове (15 км на південний захід від Дудчан). Спостерігається завалення північно-східної ділянки російської лінії фронту в Херсонській області вздовж Каховського водосховища.

Українські війська звільнили Качкарівку, що менш ніж за 9 км від Мілового. Звільнено також Давидів Брід. ЗСУ зайняли вигідне розташування на східному березі Інгульця та на правому березі Каховського водосховища, щоб відтіснити російські війська на схід до Дніпра та у напрямку Херсона. За даними Генштабу ЗСУ, росіяни атакували Тернові Поди, населений пункт знаходиться за 20 км від Херсона, що, ймовірно, дозволить ЗС РФ розширити свої позиції на північний захід від Херсона і забезпечить оборонні позиції, поки інші війська відступатимуть з півночі.

Нагадаємо, що мобілізація і провали ЗС РФ в Україні погіршують становище російських військ, за даними ISW. Мобілізація росіян, на думку аналітиків, це "подарунок" для ЗСУ в короткостроковій перспективі.

Раніше Фокус повідомляв, що Путін попередив родичів про евакуацію з Москви перед ядерним ударом.