Оккупанты провели на "Азовстали" крестный ход для "изгнания демонов", — горсовет (фото)

В мероприятии участвовали прихожане РПЦ, которые после завода с иконами прошли по улицам разрушенного россиянами города.

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В захваченном Мариуполе оккупанты провели крестный ход на территории разрушенного завода "Азовсталь", чтобы "изгнать демонов" после украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

По данным ведомства, российские оккупанты решили устроить крестный ход, во время которого верующие с иконами обошли территорию разрушенного завода "Азовсталь".

Как утверждают в пресс-службе Мариупольского городского совета, захватчики провели "мероприятие" для того, чтобы "изгнать демонов" после бойцов полка специального назначения Нацгвардии "Азов" и солдат Вооруженных сил Украины, которые держали оборону на стратегическом предприятии.

В крестном ходе участвовали прихожане русской православной церкви Московского патриархата, которые после "Азовстали" с иконами прошли по улицам разрушенного россиянами Мариуполя.

"Подобное мракобесие становится ярким проявлением подлинного лица "русского мира", — добавили в горсовете, комментируя крестный ход оккупантов и коллаборантов на территории завода "Азовсталь".

[ + – ] Оккупанты провели крестный ход на "Азовстали" в Мариуполе [ + – ] Оккупанты провели крестный ход на "Азовстали" в Мариуполе [ + – ] Оккупанты провели крестный ход на "Азовстали" в Мариуполе [ + – ] Оккупанты провели крестный ход на "Азовстали" в Мариуполе

Отметим, что после проведения масштабного обмена пленными глава штаба полка "Азов" Богдан Кротевич рассказал о попытке россиян завербовать украинских военнослужащих. По словам офицера Нацгвардии, оккупанты признавали высокий уровень подготовки "азовцев" и предлагали им воевать на стороне ВС РФ против западных стран.

Также сообщалось, что СБУ идентифицировала российского генерала, который отдал приказ на штурм "Азовстали" в Мариуполе. Захватом Донецкой области руководил генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, приказавший своим подчиненным осуществлять нападение на стратегическое предприятие и обстреливать его из тяжелого вооружения.