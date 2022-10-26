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Оккупанты провели на "Азовстали" крестный ход для "изгнания демонов", — горсовет (фото)

Крестный ход Азовсталь верующие РПЦ Мариуполь оккупанты
Оккупанты провели крестный ход на "Азовстали" в Мариуполе

В мероприятии участвовали прихожане РПЦ, которые после завода с иконами прошли по улицам разрушенного россиянами города.

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В захваченном Мариуполе оккупанты провели крестный ход на территории разрушенного завода "Азовсталь", чтобы "изгнать демонов" после украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

По данным ведомства, российские оккупанты решили устроить крестный ход, во время которого верующие с иконами обошли территорию разрушенного завода "Азовсталь".

Как утверждают в пресс-службе Мариупольского городского совета, захватчики провели "мероприятие" для того, чтобы "изгнать демонов" после бойцов полка специального назначения Нацгвардии "Азов" и солдат Вооруженных сил Украины, которые держали оборону на стратегическом предприятии.

В крестном ходе участвовали прихожане русской православной церкви Московского патриархата, которые после "Азовстали" с иконами прошли по улицам разрушенного россиянами Мариуполя.

"Подобное мракобесие становится ярким проявлением подлинного лица "русского мира", — добавили в горсовете, комментируя крестный ход оккупантов и коллаборантов на территории завода "Азовсталь".

Мариуполь крестный ход верующие РПЦ изганание бесы Азовсталь Fullscreen
Оккупанты провели крестный ход на "Азовстали" в Мариуполе
Мариуполь крестный ход верующие РПЦ изганание бесы Азовсталь Fullscreen
Оккупанты провели крестный ход на "Азовстали" в Мариуполе
Мариуполь крестный ход верующие РПЦ изганание бесы Азовсталь Fullscreen
Оккупанты провели крестный ход на "Азовстали" в Мариуполе
Мариуполь крестный ход верующие РПЦ изганание бесы Азовсталь Fullscreen
Оккупанты провели крестный ход на "Азовстали" в Мариуполе
Мариуполь крестный ход верующие РПЦ изганание бесы Азовсталь
Мариуполь крестный ход верующие РПЦ изганание бесы Азовсталь
Мариуполь крестный ход верующие РПЦ изганание бесы Азовсталь
Мариуполь крестный ход верующие РПЦ изганание бесы Азовсталь

Отметим, что после проведения масштабного обмена пленными глава штаба полка "Азов" Богдан Кротевич рассказал о попытке россиян завербовать украинских военнослужащих. По словам офицера Нацгвардии, оккупанты признавали высокий уровень подготовки "азовцев" и предлагали им воевать на стороне ВС РФ против западных стран.

Также сообщалось, что СБУ идентифицировала российского генерала, который отдал приказ на штурм "Азовстали" в Мариуполе. Захватом Донецкой области руководил генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, приказавший своим подчиненным осуществлять нападение на стратегическое предприятие и обстреливать его из тяжелого вооружения.