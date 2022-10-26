Окупанти провели на "Азовсталі" хресну ходу для "вигнання демонів", — міськрада (фото)

У заході брали участь парафіяни РПЦ, які після заводу з іконами пройшли вулицями зруйнованого росіянами міста.

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У захопленому Маріуполі окупанти провели хресну ходу на території зруйнованого заводу "Азовсталь", щоб "вигнати демонів" після українських військовослужбовців. Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради.

За даними відомства, російські окупанти вирішили влаштувати хресну ходу, під час якої віряни з іконами обійшли територію зруйнованого заводу "Азовсталь".

Як стверджують у пресслужбі Маріупольської міської ради, загарбники провели "захід" для того, щоб "вигнати демонів" після бійців полку спеціального призначення Нацгвардії "Азов" та солдатів Збройних Сил України, які тримали оборону на стратегічному підприємстві.

У хресній ході брали участь парафіяни російської православної церкви Московського патріархату, які після "Азовсталі" з іконами пройшли вулицями зруйнованого росіянами Маріуполя.

"Таке мракобісся стає яскравим проявом справжньої особи "російського світу", — додали в міськраді, коментуючи хресну ходу окупантів та колаборантів на території заводу "Азовсталь".

[ + – ] Окупанти провели хресну ходу на "Азовсталі" у Маріуполі [ + – ] Окупанти провели хресну ходу на "Азовсталі" у Маріуполі [ + – ] Окупанти провели хресну ходу на "Азовсталі" у Маріуполі [ + – ] Окупанти провели хресну ходу на "Азовсталі" у Маріуполі

Зазначимо, що після проведення масштабного обміну полоненими голова штабу полку "Азов" Богдан Кротевич розповів про спробу росіян завербувати українських військовослужбовців. За словами офіцера Нацгвардії, окупанти визнавали високий рівень підготовки "азовців" та пропонували їм воювати на боці ЗС РФ проти західних країн.

Також повідомлялося, що СБУ ідентифікувала російського генерала, який наказав на штурм "Азовсталі" в Маріуполі. Захопленням Донецької області керував генерал-лейтенант Андрій Мордвічов, який наказав своїм підлеглим здійснювати напад на стратегічне підприємство та обстрілювати його з тяжкого озброєння.