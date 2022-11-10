"22 тисячі жертв": мер Маріуполя озвучив масштаби руйнувань у місті (фото)

Окупанти, за словами Вадима Бойченка, пошкодили 90% важливої інфраструктури, а обстрілами знищено понад 11 тисяч житлових будинків.

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Жертвами повномасштабного вторгнення ЗС РФ стали щонайменше 22 тисячі жителів Маріуполя. Цю інформацію під час презентації "Стратегії відродження Маріуполя" озвучив мер окупованого міста Вадим Бойченко.

За його словами, у портовому населеному пункті в результаті вторгнення та масованих обстрілів ЗС РФ пошкоджено 90% життєво важливої інфраструктури. Вадим Бойченко підкреслив, що у Маріуполі знищено 1368 будівель, 11384 житлових будинків, 25 дитячих садків, 11 лікарень, 53 заклади культури та спорту, а також 39 навчальних закладів.

Загальний розмір збитків міста від вторгнення російських військ оцінюють у $14,5 мільярдів.

За попередніми даними, за словами Бойченка, у Маріуполі з першого дня повномасштабних бойових дій загинули щонайменше 22 тисячі мирних жителів.

"22 тисячі загиблих — це вдвічі більше, ніж фашисти наробили за 2 роки окупації", — продовжив мер міста під час презентації.

Крім цього, через окупацію та бойові дії з Маріуполя на підконтрольну Україні територію виїхали 200 тисяч жителів, а заручниками росіян залишаються майже 120 тисяч.

[ + – ] 22 тисячі жителів Маріуполя загинули внаслідок вторгнення ЗС РФ [ + – ] 22 тисячі жителів Маріуполя загинули внаслідок вторгнення ЗС РФ [ + – ] 22 тисячі жителів Маріуполя загинули внаслідок вторгнення ЗС РФ

Днем раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв про те, що окупанти мінують підступи до захопленого міста. За його словами, ЗС РФ встановлюють вибухівку та міни на ґрунтових дорогах та полях, які прилягають до портового населеного пункту.

Також повідомлялося, що окупанти провели на заводі "Азовсталь" хресну ходу для "вигнання демонів" після українських військовослужбовців. Парафіяни РПЦ також пройшлися з іконами вулицями зруйнованого Маріуполя.