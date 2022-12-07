Замерзла вода у кранах та трупи: як окупований Маріуполь переживає перші дні зими (фото)

Маріупольці, щоб хоч якось пережити холод без опалення, запінюють вікна будівельною піною, але і це не допомагає підтримувати стабільну температуру в квартирах.

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В окупованому російськими військовими Маріуполі встановилися мінусові температури і мешканці змушені виживати без опалення, води та каналізації. Фотографії з Маріуполя у перші зимові дні опублікували у Телеграм-каналі міської ради.

"Окупанти влаштували Маріуполю холодомор. У квартирах городян вода перетворюється на лід", — підписали в мерії фотографії із захопленого ЗС РФ міста.

На одному з фото видно, як вода перетворилася на лід у напувалці для домашньої тварини.

[ + – ] Вода в мисці для домашнього улюбленця перетворилася на лід

На другому фото — водопровідний кран в одній із маріупольських квартир. Скористатися ним неможливо: вода замерзла у трубах.

[ + – ] У кранах маріупольців замерзла вода

Люди неодноразово намагалися скаржитися окупаційній владі, але не отримали навіть відповіді на папері на свої заяви.

Крім того, у Лівобережному районі міста жителі страждають від затоплення через проблеми із трубами. Через знесення житлових будинків у районі бульвару Меотиди, каналізаційні труби не витримали навантаження: вулиці та підвали будинків затопило.

Крім того, у багатоповерхових будинках у районі Меотиди немає опалення та відсутні вікна. Люди намагаються зберегти в будинках тепло, запінюючи віконні отвори будівельною піною. Але це не допомагає. Температура у квартирах тримається на рівні +1 градус Цельсія.

[ + – ] Температура в житлових квартирах не піднімається вище за мінімальні позначки

За словами місцевих, опалення не можуть запустити не лише через зруйновані казани та пориви труб. Нечисленні працівники ЖКГ досі натикаються у теплотрасі на трупи вбитих узимку та навесні маріупольців.

Так, в одному з колодязів виявили одразу сім тіл, які лежали там із початку бойових дій на території Маріуполя.

[ + – ] У теплових колодязях у Маріуполі досі знаходять тіла загиблих, які лежать там ще з березня

Нагадаємо, російські окупанти масово зносять багатоповерхівки у Маріуполі. Загалом від обстрілів росіян постраждали 2257 багатоквартирних будинків.

Крім того, мер Маріуполя озвучив масштаби руйнувань у місті. Окупанти, за словами Вадима Бойченка, пошкодили 90% важливої інфраструктури, а обстрілом знищено понад 11 тисяч житлових будинків.