Для молитов: мобілізованим росіянам надіслали іконки з Путіним (фото)

Стилізоване зображення президента РФ із німбом навколо голови окупанти знайшли в коробках із продуктами харчування.

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Дивовижні подарунки на Великдень солдати ЗС РФ отримали від політичної партії "Єдина Росія". У посилках із гуманітаркою виявилися іконки із зображенням "лика" Володимира Путіна. Відповідні фото й відео опублікував Telegram-канал "Перм 36,6".

"Нам типи привозять волонтерку, а ми їм скидаємо відос, що отримали, все сподобалося. Але цього разу щось пішло не так. Ми думали, прислали нам, не забувають, свято-таки скоро, а виявилося, що все-таки не у святі справа. Яким би патріотом своєї батьківщини я не був, але це вже найповніший п*здець", — розповів один із пермських мобілізованих, який перебуває на запорізькому напрямку.

На кадрах видно, як військові розкривають посилку російської провладної політичної сили. У коробці, окрім пляшки води, банок із консервами й інших продуктів, опинилася іконка із зображенням Путіна в целофановому пакеті. На пакеті Ч напис "Для молитов".

Нагадаємо, 10 березня український блогер і волонтер Сергій Стерненко опублікував фото, на якому представники Російської православної церкви показують окупантам ікону загиблого колаборанта Кирила Стремоусова.

У липні 2022 року ЗМІ повідомляли, що Московський патріарх Кирило вимагав для богослужіння в Троїце-Сергієвій лаврі безцінну ікону Андрія Рубльова, яка була в Третьяковській галереї. Тепер артефакт потребує реставрації. Пізніше з'ясувалося, що перевезення здійснювалося з порушеннями, і виставляли його в лаврі без жодного пієтету.