Російські воєнні помолилися на ікону загиблого колаборанта Стремоусова (фото)

Образ загиблого колаборанта з Херсона використовують представники РПЦ, повідомив волонтер Сергій Стерненко.

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Український блогер та волонтер Сергій Стерненко опублікував фото, на якому представники Російської православної церкви показують окупантам ікону загиблого колаборанта Кирила Стремоусова. Відповідне фото Стерненко опублікував 10 березня у своєму телеграм-каналі.

"Вони реально приперли ікону зі Стремоусовим? До речі, чому він не коментує останні події?", — написав Стерненко у соцмережах.

Фото: Сергій Стерненко

Судячи з фото, представники окупаційних військ Росії збудували для проведення молебню. Зазначимо, що локація, де відбувалося дивне дійство, невідома.

Хто такий Кирило Стремоусов

Після захоплення Херсона навесні минулого року окупанти призначили місцевого блогера Кирила Стремоусова, відомого своїми проросійськими висловлюваннями, "заступником голови воєнно-громадянської адміністрації" регіону.

9 листопада стало відомо, що Стремоусов загинув у ДТП у Херсонській області. За словами так званого "губернатора" окупованої Херсонської області Володимира Сальдо, у загиблого залишилося п'ятеро дітей.

Також 9 листопада Фокус писав про те, що відомо про загиблого Кирила Стремоусова. У його послужному списку — організація проросійських мітингів у Херсоні, допомога окупантам та участь у псевдореферендумі.