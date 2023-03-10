Российские военные помолились на икону погибшего коллаборанта Стремоусова (фото)

Лик погибшего коллаборанта из Херсона используют представители РПЦ, сообщил волонтер Сергей Стерненко.

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Украинский блогер и волонтер Сергей Стерненко опубликовал фото, на котором представители Русской православной церкви показывают оккупантам икону погибшего коллаборанта Кирилла Стремоусова. Соответствующее фото Стерненко опубликовал 10 марта в своем телеграм-канале.

"Они реально приперли икону со Стремоусовым? Кстати, почему он не комментирует последние события?", — написал Стерненко в соцсетях.

Фото: Сергей Стерненко

Судя по фото, представителей оккупационных войск Росссии выстроили для проведения молебна. Отметим, что локация, где происходило странное действо, неизвестна.

Кто такой Кирилл Стремоусов

После захвата Херсона весной прошлого года оккупанты назначили местного блогера Кирилла Стремоусова, известного своими пророссийскими высказываниями, "замглавой военно-гражданской администрации" региона.

9 ноября стало известно, что Стремоусов погиб в ДТП в Херсонской области. По словам так называемого "губернатора" оккупированной Херсонской области Владимира Сальдо, у погибшего осталось пятеро детей.

Также 9 ноября Фокус писал о том, что известно о погибшем Кирилле Стремоусове. В его послужном списке — организация пророссийских митингов в Херсоне, пособничество оккупантам и участие в псевдореферендуме.