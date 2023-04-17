Для молитв: мобилизованным россиянам прислали иконки с Путиным (фото)

Стилизованное изображение президента РФ с нимбом вокруг головы оккупанты нашли в коробках с продуктами питания.

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Удивительные подарки на Пасху солдаты ВС РФ получили от политической партии "Единая Россия". В посылках с гуманитаркой оказались иконки с изображением "лика" Владимира Путина. Соответствующие фото и видео опубликовал Telegram-канал "Пермь 36,6".

"Нам типы привозят волонтерку, а мы им скидываем видос, что получили, все понравилось. Но в этот раз что-то пошло не так. Мы думали, прислали нам, не забывают, праздник все-таки скоро, а оказалось, что все-таки не в празднике дело. Каким бы патриотом своей родины я не был, но это уже полнейший п*здец, — рассказал один из пермских мобилизованных, который находится на запорожском направлении.

На кадрах видно, как военные вскрывают посылку от российской провластной политической силы. В коробке, помимо бутылки воды, банок с консервами и других продуктов, оказалась иконка с изображением Путина в целлофановом пакете. На пакете – надпись "Для молитв".

Напомним, 10 марта украинский блогер и волонтер Сергей Стерненко опубликовал фото, на котором представители Русской православной церкви показывают оккупантам икону погибшего коллаборанта Кирилла Стремоусова.

В июле 2022 года СМИ сообщали, что Московский патриарх Кирилл потребовал для богослужения в Троице-Сергиевой лавре бесценную икону Андрея Рублева, которая находилась в Третьяковской галерее. Теперь артефакт требует реставрации. Позже выяснилось, что перевозка осуществлялась с нарушениями, и выставляли ее в Лавре без всякого пиетета.