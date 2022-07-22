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Российский патриарх Кирилл испортил бесценную икону "Троица" Андрея Рублева

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Фото: patriarchia.ru | Патриарх Кирилл у бесценной "Троицы"

Икону, вопреки протестам музейщиков, увезли из Третьяковской галереи, чтобы Кирилл использовал ее во время богослужения

Церковный скандал в России. Тамошний патриарх Кирилл потребовал для богослужения в Троице-Сергиевой лавре бесценную икону Андрея Рублева. И теперь артефакт требует реставрации. Об этом пишет Meduza.

Икона "Троица" одна из наиболее известных православных икон в мире. Ее создал иконописец Андрей Рублев в 1400-х гг. Критики считают ее "вершиной древнерусского искусства".

Она создавалась для Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры по заказу игумена монастыря Никона. Она написана на доске и покрыта олифой. Годами она использовалась в храме, что, конечно, не слишком хорошо на ней отразилось. К тому же на нее то надевали, то снимали драгоценный оклад. Ее накрывали покровом, но все равно к 1904 году икона была в плачевном состоянии.

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"Троица" Андрея Рублева
Фото: patriarchia.ru

Именно тогда коллекционер и член Императорской археологической комиссии Илья Остроухов обнаружил "Троицу". Ее реставрацией годами занималась целая команда мастеров и в Третяковскую галерею ее передали только в 1929 году. Тогда икона обрела статус уникального памятника искусства, и именно в музейных условиях ей была обеспечена сохранность.

Но патриарх Кирилл потребовал уникальную икону для богослужения в честь 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского в Троице-Сергиеву лавру.

Переговоры о иконе, как оказалось, велись почти год. В 2008 году Кирилл уже требовал "Троицу", но тогда ее удалось отстоять. В 2022 году, как оказалось, российский патриарх обратился к главе администрации президента Антону Вайно и ее увезли из галереи на полтора дня впервые за сто лет.

патриарх кирилл, троица, икона троица, скандал, третяковская галерея, андрей рублев
Фото: patriarchia.ru
патриарх кирилл, троица, икона троица, скандал, третяковская галерея, андрей рублев
Фото: patriarchia.ru
патриарх кирилл, троица, икона троица, скандал, третяковская галерея, андрей рублев
Фото: patriarchia.ru
патриарх кирилл, троица, икона троица, скандал, третяковская галерея, андрей рублев
Фото: patriarchia.ru
патриарх кирилл, троица, икона троица, скандал, третяковская галерея, андрей рублев
патриарх кирилл, троица, икона троица, скандал, третяковская галерея, андрей рублев
патриарх кирилл, троица, икона троица, скандал, третяковская галерея, андрей рублев
патриарх кирилл, троица, икона троица, скандал, третяковская галерея, андрей рублев

Позже выяснилось, что перевозка осуществлялась с нарушениями, и выставляли ее в лавре без всякого пиетета. Так что теперь бесценный артефакт отправится на полугодовое наблюдение, потому что ненадлежащее ее хранение и перевозка могли катастрофически на нее повлиять. В самой галерее реставраторы и работники были так возмущены инцидентом, что готовы были даже уволиться.

Но история получила развитие. 20 июля председатель думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов предложил парламентариям подумать о механизме передачи церквям икон, находящихся в собственности государства, то есть в музеях.

"Важно понимать, что иконы — это объекты поклонения, это не художественные произведения в классическом смысле. Это часть нашего религиозного мировоззрения", — подчеркнул Гаврилов, забыв при этом, что большинство старинных икон без присмотра музейщиков просто будут уничтожены.

Сами музейщики от грядущих перспектив в ужасе.

"В 1904 году лавра сама отдала музейщикам икону, чтобы спасти ее. Почему священники начала ХХ века понимали эту необходимость, а начала XXI — нет? Мы что, варвары, а за окном — Средневековье? Это уникальная иконография, уникальный памятник. Как можно было рисковать его сохранностью — ума не приложу. Теперь неизвестно, как поведет себя церковь после этого: она же ненасытная", — пожаловался один из директоров федерального музея, в собрании которого есть иконы.