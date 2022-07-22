Российский патриарх Кирилл испортил бесценную икону "Троица" Андрея Рублева

Икону, вопреки протестам музейщиков, увезли из Третьяковской галереи, чтобы Кирилл использовал ее во время богослужения

Церковный скандал в России. Тамошний патриарх Кирилл потребовал для богослужения в Троице-Сергиевой лавре бесценную икону Андрея Рублева. И теперь артефакт требует реставрации. Об этом пишет Meduza.

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Икона "Троица" одна из наиболее известных православных икон в мире. Ее создал иконописец Андрей Рублев в 1400-х гг. Критики считают ее "вершиной древнерусского искусства".

Она создавалась для Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры по заказу игумена монастыря Никона. Она написана на доске и покрыта олифой. Годами она использовалась в храме, что, конечно, не слишком хорошо на ней отразилось. К тому же на нее то надевали, то снимали драгоценный оклад. Ее накрывали покровом, но все равно к 1904 году икона была в плачевном состоянии.

[ + – ] "Троица" Андрея Рублева Фото: patriarchia.ru

Именно тогда коллекционер и член Императорской археологической комиссии Илья Остроухов обнаружил "Троицу". Ее реставрацией годами занималась целая команда мастеров и в Третяковскую галерею ее передали только в 1929 году. Тогда икона обрела статус уникального памятника искусства, и именно в музейных условиях ей была обеспечена сохранность.

Но патриарх Кирилл потребовал уникальную икону для богослужения в честь 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского в Троице-Сергиеву лавру.

Переговоры о иконе, как оказалось, велись почти год. В 2008 году Кирилл уже требовал "Троицу", но тогда ее удалось отстоять. В 2022 году, как оказалось, российский патриарх обратился к главе администрации президента Антону Вайно и ее увезли из галереи на полтора дня впервые за сто лет.

Позже выяснилось, что перевозка осуществлялась с нарушениями, и выставляли ее в лавре без всякого пиетета. Так что теперь бесценный артефакт отправится на полугодовое наблюдение, потому что ненадлежащее ее хранение и перевозка могли катастрофически на нее повлиять. В самой галерее реставраторы и работники были так возмущены инцидентом, что готовы были даже уволиться.

Но история получила развитие. 20 июля председатель думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов предложил парламентариям подумать о механизме передачи церквям икон, находящихся в собственности государства, то есть в музеях.

"Важно понимать, что иконы — это объекты поклонения, это не художественные произведения в классическом смысле. Это часть нашего религиозного мировоззрения", — подчеркнул Гаврилов, забыв при этом, что большинство старинных икон без присмотра музейщиков просто будут уничтожены.

Сами музейщики от грядущих перспектив в ужасе.

"В 1904 году лавра сама отдала музейщикам икону, чтобы спасти ее. Почему священники начала ХХ века понимали эту необходимость, а начала XXI — нет? Мы что, варвары, а за окном — Средневековье? Это уникальная иконография, уникальный памятник. Как можно было рисковать его сохранностью — ума не приложу. Теперь неизвестно, как поведет себя церковь после этого: она же ненасытная", — пожаловался один из директоров федерального музея, в собрании которого есть иконы.