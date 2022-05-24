Иван Грозный не может убить сына из-за санкций

Речь идет о знаменитой картине Репина, которую не могут вернуть в Третьяковскую галерею из-за того, что антивандальное стекло производится за границей

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Картину Репина "Иван Грозный и сын его Иван" пока не вернут в экспозицию "Третьяковки". После длительной реставрации ее показали и снова поместили в хранилище. Об этом пишет Interfax.

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Санкции против РФ продемонстрировали, что даже российские музеи не могут выжить без товаров из-за заграницы. Так, одно из самых известных полотен Третьяковской галереи не может вернуться на свое место, потому что для него нет антивандального экрана. А стекло для подобных экранов и капсул производится только в Италии и Японии.

В Третьяковке уже признали, что в этом случае импортозамещение не работает.

"Сейчас нам предстоит очень серьезный, сложный процесс, нам необходимо найти средства для изготовления специальной капсулы с антибликовым, антивандальным пуленепробиваемым стеклом такого размера как полотно. Сейчас это достаточно сложный процесс, потому что здесь мы не можем пойти по пути импортозамещения, это стекло производится лишь в Италии и Японии. Мы очень надеемся, что в ближайшее время будет запущен процесс", — сказала на пресс-конференции генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Картину переместят в депозитарий до появления специальной антивандальной капсулы.

Главный хранитель Третьяковской галереи Татьяна Городкова утверждает, что проект капсулы подготовлен и производитель якобы уже дал согласие на ее производство.

"Если не в этом году, может в начале следующего, я надеюсь, мы пригласим вас и представим картину "Иван Грозный и его сын Иван" под антибликовым, антивандальным стеклом", — добавила Городкова.

[ + – ] Реставрация картины "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" Фото: ТАСС

Напомним, картина Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" была серьезно повреждена в 2018 году. Уроженец Воронежской области Игорь Подпорин разбил металлическим ограждением стекло картины и повредил ее. Холст оказался разодран в трех местах, пострадала авторская рама.

Свой поступок Подпорин объяснил тем, что "возмутился содержанием картины", "потому что в картине все ложь". Впрочем потом он заявил, что во всем виновата водка. "Приехал посмотреть на нее. В восемь вечера зашел в буфет, выпил сто грамм водки и что-то… Водку не пью, вот и накрыло", — рассказал вандал.

В конце апреля 2019 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима.

[ + – ] Игорь Подпорин, испортивший картину Репина Фото: РИА Новости

В начале апреля 2019 года Третьяковская галерея приступила к первому этапу реставрации. Картину было решено "передублировать" на другой холст. Для реставрации была создана специальная мастерская.

Картина была написана Репиным в 1883-1885 годы. Она была приобретена в 1885 году основателем Третьяковской галереи Павлом Михайловичем Третьяковым у автора на передвижной выставке.