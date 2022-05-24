Іван Грозний не може вбити сина через санкції

Йдеться про знамениту картину Рєпіна, яку не можуть повернути до Третьяковської галереї через те, що антивандальне скло виготовляється за кордоном.

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Картину Рєпіна "Іван Грозний і син його Іван" поки що не повернуть в експозицію "Третьяковки". Після тривалої реставрації її показали та знову помістили у сховище. Про це пише Interfax.

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Санкції проти РФ продемонстрували, що навіть російські музеї не можуть вижити без товарів через закордон. Так, одне з найвідоміших полотен Третьяковської галереї не може повернутись на своє місце, бо для нього немає антивандального екрану. А скло для подібних екранів і капсул виробляється лише в Італії та Японії.

У Третьяківці вже визнали, що в цьому випадку імпортозаміщення не працює.

"Зараз триває дуже серйозний, складний процес, нам необхідно знайти засоби для виготовлення спеціальної капсули з антивідблисковим, антивандальним куленепробивним склом такого розміру як полотно. Зараз це досить складний процес, тому що тут ми не можемо піти шляхом імпортозаміщення, це скло виробляється лише в Італії та Японії. Ми дуже сподіваємося, що найближчим часом буде запущено процес", — сказала на пресконференції генеральна директорка Третьяковської галереї Зельфіра Трегулова.

Картину перемістять у депозитарій до появи спеціальної антивандальної капсули.

Головна зберігачка Третьяковської галереї Тетяна Городкова стверджує, що проєкт капсули підготовлено й виробник нібито вже дав згоду на її виробництво.

"Якщо не цього року, може на початку наступного, я сподіваюся, ми запросимо вас і представимо картину "Іван Грозний та його син Іван" під антивідблисковим, антивандальним склом", — додала Городкова.

[ + – ] Реставрація картини "Іван Грозний та син його Іван 16 листопада 1581 року" Фото: ТАСС

Нагадаємо, картина Іллі Рєпіна "Іван Грозний та син його Іван 16 листопада 1581 року" була серйозно пошкоджена у 2018 році. Уродженець Воронезької області Ігор Подпорін розбив металевою огорожею скло картини та пошкодив її. Полотно виявилося розірваним у трьох місцях, постраждала авторська рама.

Свій вчинок Подпорін пояснив тим, що "обурився змістом картини", "бо в картині все брехня". Проте потім він заявив, що в усьому винна горілка. "Приїхав подивитися на неї. О восьмій вечора зайшов у буфет, випив сто грам горілки і щось… Горілку не п'ю, от і накрило", — розповів вандал.

Наприкінці квітня 2019 року Замоскворецький суд Москви засудив його до двох з половиною років колонії загального режиму.

[ + – ] Ігор Подпорін, який зіпсував картину Рєпіна Фото: РИА Новости

На початку квітня 2019 року Третьяковська галерея розпочала перший етап реставрації. Картину було вирішено "передублювати" на інше полотно. Для реставрації було створено спеціальну майстерню.

Картина була написана Рєпіним у 1883-1885 роки. Вона була придбана в 1885 засновником Третьяковської галереї Павлом Михайловичем Третьяковим в автора на пересувній виставці.