Іван Грозний не може вбити сина через санкції
Йдеться про знамениту картину Рєпіна, яку не можуть повернути до Третьяковської галереї через те, що антивандальне скло виготовляється за кордоном.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Картину Рєпіна "Іван Грозний і син його Іван" поки що не повернуть в експозицію "Третьяковки". Після тривалої реставрації її показали та знову помістили у сховище. Про це пише Interfax.
Санкції проти РФ продемонстрували, що навіть російські музеї не можуть вижити без товарів через закордон. Так, одне з найвідоміших полотен Третьяковської галереї не може повернутись на своє місце, бо для нього немає антивандального екрану. А скло для подібних екранів і капсул виробляється лише в Італії та Японії.
У Третьяківці вже визнали, що в цьому випадку імпортозаміщення не працює.
"Зараз триває дуже серйозний, складний процес, нам необхідно знайти засоби для виготовлення спеціальної капсули з антивідблисковим, антивандальним куленепробивним склом такого розміру як полотно. Зараз це досить складний процес, тому що тут ми не можемо піти шляхом імпортозаміщення, це скло виробляється лише в Італії та Японії. Ми дуже сподіваємося, що найближчим часом буде запущено процес", — сказала на пресконференції генеральна директорка Третьяковської галереї Зельфіра Трегулова.
Картину перемістять у депозитарій до появи спеціальної антивандальної капсули.
Головна зберігачка Третьяковської галереї Тетяна Городкова стверджує, що проєкт капсули підготовлено й виробник нібито вже дав згоду на її виробництво.
"Якщо не цього року, може на початку наступного, я сподіваюся, ми запросимо вас і представимо картину "Іван Грозний та його син Іван" під антивідблисковим, антивандальним склом", — додала Городкова.
Нагадаємо, картина Іллі Рєпіна "Іван Грозний та син його Іван 16 листопада 1581 року" була серйозно пошкоджена у 2018 році. Уродженець Воронезької області Ігор Подпорін розбив металевою огорожею скло картини та пошкодив її. Полотно виявилося розірваним у трьох місцях, постраждала авторська рама.
Свій вчинок Подпорін пояснив тим, що "обурився змістом картини", "бо в картині все брехня". Проте потім він заявив, що в усьому винна горілка. "Приїхав подивитися на неї. О восьмій вечора зайшов у буфет, випив сто грам горілки і щось… Горілку не п'ю, от і накрило", — розповів вандал.
Наприкінці квітня 2019 року Замоскворецький суд Москви засудив його до двох з половиною років колонії загального режиму.
На початку квітня 2019 року Третьяковська галерея розпочала перший етап реставрації. Картину було вирішено "передублювати" на інше полотно. Для реставрації було створено спеціальну майстерню.
Картина була написана Рєпіним у 1883-1885 роки. Вона була придбана в 1885 засновником Третьяковської галереї Павлом Михайловичем Третьяковим в автора на пересувній виставці.