Команда Навального показала реальные кадры из "дворца Путина" у Черного моря (фото, видео)

Расследователи говорят, что снимки им прислали "со стройки". По их информации, в дворце президента РФ есть аквадискотека, театр и "частный стрип-клуб".

Представители российского оппозиционера Алексея Навального, который сейчас находится в колонии, спустя год после публикации своего, пожалуй, самого громкого расследования о т.н. дворце Путина в Краснодарском крае РФ, поделилась реальными фото интерьера резиденции. Об этом сообщается в новом видео, выложенном на YouTube.

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Фильм о "дворце" российского президента набрал больше 120 млн просмотров на YouTube. Но в нем комнаты представлены только в виде 3D-визуализации. По этой причине высказывались сомнения в подлинности изображений.

"Сегодня мы расставим все точки над i. Развеем любые сомнения по поводу того, существует дворец или нет. Как он выглядит — изнутри, снаружи. Что там есть и что там было", — объясняет в новом видео соратница оппозиционера Мария Певчих.

[ + – ] Предполагаемый "Дворец" главы Кремля.

Большая часть опубликованных интерьеров похожа на визуализацию изображений. Выяснилось, что в реальности в этой резиденции даже больше позолоты и прочих украшений — многое стилизовано в виде двуглавого орла.

Авторы журналистского расследования говорят, что в помещении есть аквадискотека, театр, бассейн, потайная комната отдыха, спальни, из которых открывается вид на море, а также "частный стрип-клуб".

[ + – ] Читальня [ + – ] Музыкальная комната

[ + – ] Кальянная [ + – ] Кальянная

[ + – ] Комната отдыха [ + – ] Ванная

Это лишь некоторые из фотографий. Полный архив снимков "дворца" Путина — по ссылке на Google Docs.

По словам журналистов, фотографии им "прислали со стройки". В новом видео, как утверждается в ролике, показаны реальные снимки интерьеров и экстерьера.

Надо сказать, что информация о том, как именно были добыты эти фото, не раскрываются, то есть нет каких-либо подтверждений их подлинности. Судя по всему, это снимки прошлых лет, потому что в прошлом году, когда этот фильм, во "дворце" проводился ремонт, а все интерьеры были демонтированы.

Где находится "дворец" Путина?

Расследователи из команды Навального называют "Дворцом Путина" крупное поместье у морского побережья рядом с городом Геленджик в Краснодарском крае. По сведениям авторов публикации, строительство и реконструкция основного здания резиденции стоили 100 млрд рублей (37 млрд гривен).

Фильм о дворце появился на видеохостинге спустя некоторое время после ареста оппозиционера.

Напомним, что во дворце Медведчука под Киевом нашли шубохранилище и собственную церковь. Авторы журналистского проекта "Схемы" насчитали в доме депутата 114 помещений и обнаружили специальную комнату "для новогодних игрушек" и картин.

Ранее Фокус сообщал, что Алексей Навальный оказался среди самых влиятельных людей по версии Bloomberg. Сейчас оппозиционер находится в тюрьме во Владимирской области.