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Команда Навального показала реальные кадры из "дворца Путина" у Черного моря (фото, видео)

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"Дворец Путина", геленджик
Фото: ТАСС | Владимир Путин

Расследователи говорят, что снимки им прислали "со стройки". По их информации, в дворце президента РФ есть аквадискотека, театр и "частный стрип-клуб".

Представители российского оппозиционера Алексея Навального, который сейчас находится в колонии, спустя год после публикации своего, пожалуй, самого громкого расследования о т.н. дворце Путина в Краснодарском крае РФ, поделилась реальными фото интерьера резиденции. Об этом сообщается в новом видео, выложенном на YouTube.

Фильм о "дворце" российского президента набрал больше 120 млн просмотров на YouTube. Но в нем комнаты представлены только в виде 3D-визуализации. По этой причине высказывались сомнения в подлинности изображений.

"Сегодня мы расставим все точки над i. Развеем любые сомнения по поводу того, существует дворец или нет. Как он выглядит — изнутри, снаружи. Что там есть и что там было", — объясняет в новом видео соратница оппозиционера Мария Певчих.

Дворец путина
Предполагаемый "Дворец" главы Кремля.

Большая часть опубликованных интерьеров похожа на визуализацию изображений. Выяснилось, что в реальности в этой резиденции даже больше позолоты и прочих украшений — многое стилизовано в виде двуглавого орла.

Авторы журналистского расследования говорят, что в помещении есть аквадискотека, театр, бассейн, потайная комната отдыха, спальни, из которых открывается вид на море, а также "частный стрип-клуб".

гостиная, путин, дворец
Читальня
гостиная, путин, дворец
Музыкальная комната
гостиная, путин, дворец
гостиная, путин, дворец
Кальянная, дворец
Кальянная
Кальянная, дворец
Кальянная
Кальянная, дворец
Кальянная, дворец
дворец, путин
Комната отдыха
дворце, путин
Ванная
дворец, путин
дворце, путин

Это лишь некоторые из фотографий. Полный архив снимков "дворца" Путина — по ссылке на Google Docs.

По словам журналистов, фотографии им "прислали со стройки". В новом видео, как утверждается в ролике, показаны реальные снимки интерьеров и экстерьера.

Надо сказать, что информация о том, как именно были добыты эти фото, не раскрываются, то есть нет каких-либо подтверждений их подлинности. Судя по всему, это снимки прошлых лет, потому что в прошлом году, когда этот фильм, во "дворце" проводился ремонт, а все интерьеры были демонтированы.

Где находится "дворец" Путина?

Расследователи из команды Навального называют "Дворцом Путина" крупное поместье у морского побережья рядом с городом Геленджик в Краснодарском крае. По сведениям авторов публикации, строительство и реконструкция основного здания резиденции стоили 100 млрд рублей (37 млрд гривен).

Фильм о дворце появился на видеохостинге спустя некоторое время после ареста оппозиционера.

Напомним, что во дворце Медведчука под Киевом нашли шубохранилище и собственную церковь. Авторы журналистского проекта "Схемы" насчитали в доме депутата 114 помещений и обнаружили специальную комнату "для новогодних игрушек" и картин.

Ранее Фокус сообщал, что Алексей Навальный оказался среди самых влиятельных людей по версии Bloomberg. Сейчас оппозиционер находится в тюрьме во Владимирской области.