Команда Навального показала реальні кадри з "палацу Путіна" біля Чорного моря (фото, відео)

Розслідувачі кажуть, що знімки їм надіслали «з будівництва». За їхньою інформацією, у палаці президента РФ є аквадискотека, театр і «приватний стрип-клуб».

Представники російського опозиціонера Олексія Навального, який зараз перебуває в колонії, через рік після публікації свого, мабуть, найгучнішого розслідування про так званий Палац Путіна в Краснодарському краї РФ, поділилися реальними фото інтер'єру резиденції. Про це повідомляється у новому відео, викладеному на YouTube.

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Фільм про "палац" російського президента набрав понад 120 млн переглядів на YouTube. Але в ньому кімнати представлені лише у вигляді 3D-візуалізації. З цієї причини висловлювалися сумніви щодо справжності зображень.

"Сьогодні ми розставимо всі крапки над i. Розвіємо будь-які сумніви щодо того, чи існує палац чи ні. Як він виглядає — зсередини, зовні. Що там є і що там було", — пояснює у новому відео соратниця опозиціонера Марія Пєвчих.

[ + – ] Передбачуваний "Палац" глави Кремля.

Більшість опублікованих інтер'єрів схожі на візуалізацію зображень. З'ясувалося, що насправді в цій резиденції навіть більше позолоти й інших прикрас — багато що стилізовано у вигляді двоголового орла.

Автори журналістського розслідування кажуть, що в приміщенні є аквадискотека, театр, басейн, таємна кімната відпочинку, спальні, з яких відкривається вид на море, а також приватний стрип-клуб.

[ + – ] Читальні [ + – ] Музична кімната

[ + – ] Кальянна [ + – ] Кальянна

[ + – ] Кімната відпочинку [ + – ] Ванна

Це лише деякі з фото. Повний архів знімків Палацу Путіна — за посиланням на Google Docs.

За словами журналістів, фото їм "прислали з будівництва". У новому відео, як стверджується в ролику, показані реальні знімки інтер'єрів та екстер'єру.

Треба сказати, що інформація про те, як саме були видобуті ці фото, не розкриваються, тобто немає жодних підтверджень їхньої справжності. Зважаючи на все, це знімки минулих років, тому що минулого року, коли цей фільм знімали, у "палаці" проводився ремонт, а всі інтер'єри були демонтовані.

Де знаходиться "палац" Путіна?

Розслідувачі з команди Навального називають "Палацом Путіна" великий маєток біля морського узбережжя поряд із містом Геленджик у Краснодарському краї. За даними авторів публікації, будівництво та реконструкція основної будівлі резиденції коштували 100 млрд рублів (37 млрд гривень).

Фільм про палац з'явився на відеохостингу через деякий час після арешту опозиціонера.

Нагадаємо, що в палаці Медведчука під Києвом знайшли шубосховище та власну церкву. Автори журналістського проєкту "Схеми" нарахували в будинку депутата 114 приміщень і знайшли спеціальну кімнату "для новорічних іграшок" і картин.

Раніше Фокус повідомляв, що Олексій Навальний опинився серед найвпливовіших людей за версією Bloomberg. Наразі опозиціонер перебуває у в'язниці у Володимирській області.