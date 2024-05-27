Удар по ядерной инфраструктуре РФ: ГУР атаковало РЛС "Воронеж-М" на рекордном растоянии

Украинский беспилотник преодолел расстояние свыше 1800 км. Это новый рекордный показатель — предыдущая цель находилась на 140 км ближе к украинской границы.

Related video

Беспилотник ГУР Министерства обороны Украины атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей "Воронеж М", расположенную в городе Орск Оренбургской области РФ. Как сообщил 27 мая источник Фокуса в спецслужбах, ударный БПЛА преодолел расстояние в более 1800 километров до объекта противника, установив новый рекорд диапазона поражения для дронов-камикадзе.

Ранее самой удаленной целью, атакованной украинскими беспилотниками был объект в городе Салават (Башкортостан), который расположен на 140 километров ближе к украинской границе по сравнению с Орском.

Последствия поражения уточняются, поэтому поражена ли станция доподлинно неизвестно.

Также на момент публикации ни украинские, ни российские официальные лица не комментировали происшествие.

Кратко о РЛС "Воронеж М"

"Воронеж М" являются составляющей семейства российских стационарных сверхгоризонтных радиолокационных станций большой дальности. Они предназначены для обнаружения космических и аэродинамических объектов, в частности баллистических и крылатых ракет.

Такие объекты начали строить в России с 2005 года — они пришли на замену устаревшим РЛС типа "Дарьял" и "Днепр".

Данная РЛС работает в метровом диапазоне волн и имеет дальность обнаружения целей до 6 000 км. Возможности станции позволяют ей вести и анализировать до 500 целей.

Напомним, ранее сообщалось о поражении дроном ГУР МОУ другой радиолокационной станции данного семейства "Воронеж ДМ", расположенной в поселке Глубокий Краснодарского края. Она подверглась атаке 23 мая, в результате чего на территории объекта начался пожар.