Удар по ядерній інфраструктурі РФ: ГУР атакувало РЛС "Воронеж-М" на рекордній відстані

Український безпілотник подолав відстань понад 1800 км. Це новий рекордний показник — попередня ціль перебувала на 140 км ближче до українського кордону.

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Безпілотник ГУР Міністерства оборони України атакував радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей "Воронеж М", розташовану в місті Орськ Оренбурзької області РФ. Як повідомило 27 травня джерело Фокусу у спецслужбах, ударний БПЛА подолав відстань понад 1 800 кілометрів до об'єкта противника, встановивши новий рекорд діапазону ураження для дронів-камікадзе.

Раніше найвіддаленішою ціллю, атакованою українськими безпілотниками, був об'єкт у місті Салават (Башкортостан), що розташоване на 140 кілометрів ближче до українського кордону порівняно з Орськом.

Наслідки ураження уточнюються, тому чи уражена станція достеменно невідомо.

Також на момент публікації ні українські, ні російські офіційні особи не коментували подію.

Коротко про РЛС "Воронеж М"

"Воронеж М" є складовою сімейства російських стаціонарних надгоризонтних радіолокаційних станцій великої дальності. Вони призначені для виявлення космічних і аеродинамічних об'єктів, зокрема балістичних і крилатих ракет.

Такі об'єкти почали будувати в Росії з 2005 року — вони прийшли на заміну застарілим РЛС типу "Дарьял" і "Днепр".

Ця РЛС працює в метровому діапазоні хвиль і має дальність виявлення цілей до 6 000 км. Можливості станції дають їй змогу вести й аналізувати до 500 цілей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про ураження дроном ГУР МОУ іншої радіолокаційної станції цього сімейства "Воронеж ДМ", розташованої в селищі Глибокий Краснодарського краю. Вона зазнала атаки 23 травня, внаслідок чого на території об'єкта почалася пожежа.