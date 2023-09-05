Резиденцию Путина пытались атаковать БПЛА, — росСМИ (видео)

Российские власти сообщают о сбитии БПЛА в Тверской, Калужской и Московской областях.

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Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) пытались атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Тверской области. Российская сторона обвинила в этом Украину. Об этом сообщили в The Moscow Times.

"Украина пыталась атаковать Москву и резиденцию президента России", — говорилось в сообщении.

Издание отметило, что дрон был уничтожен над Завидово в Тверской области. Именно там расположена резиденция Владимира Путина.

По сообщению росСМИ, были слышны сильные взрывы в Подмосковье, где обломки дрона упали на гараж с газовыми баллонами в Павловской Слободе.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что беспилотник, который сбили в районе Завидово летел в направлении Москвы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

По его словам, также ночью беспилотники летели на Москву, однако силы ПВО уничтожили их в Калужской области и в Истринском районе Московской области. В результате чего в Истринском районе был поврежден бытовой объект.

Резиденция Владимира Путина в Тверской области

Государственная резиденция "Русь" расположена на территории национального парка "Завидово" рядом с поселком Козлово в Конаковском районе Тверской области. Общая площадь — 125 тысяч гектаров. Главное здание резиденции находится на окраине села, рядом с ней расположен гостевой дом, полигон для охоты и два озера.

Резиденция президента РФ

В феврале 1992 года президент РФ Борис Ельцин распорядился создать Государственный комплекс "Завидово", включающий национальный парк и официальную загородную резиденцию президента "Русь". Этим же распоряжением комплекс был подчинен Федеральной службе охраны РФ. 18 августа 1996 года указом Президента РФ за государственным комплексом "Завидово" был утвержден статус резиденции Президента РФ.

Напомним, 4 сентября стало известно, что возле резиденции российского президента Владимира Путина в Ново-Огареве Московской области установили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С-1". Установку разместили менее чем в 10 километрах от резиденции Путина.

5 сентября сообщалось, что российские власти начали модернизировать системы ПВО из-за участившихся случаев атак БПЛА. В частности, новые позиционные сооружения ПВО представляют собой укрепленные насыпи и башни из металла и железобетона. Также произошла передислокация комплексов ПВО "Панцирь-С1", "Панцирь-С2" и арктических комплексов "Панцирь-СА". По мнению экспертов, модернизация систем ПВО воздуха для увеличения дальности и эффективности их действия и выполнения пропагандистской роли в отношении жителей Москвы.