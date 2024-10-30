"Сами россияне распространяют": в ОП отреагировали на материал FT о переговорах Украины и РФ

Источник журналистов отметил, что западные данные не соответствуют действительности и цель материала — дискредитировать Украину и ее операции. Советник главы ОП добавил, что это уже четвертый подобный вброс.

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Информация о том, что Украина и Россия якобы ведут переговоры о взаимном прекращении ударов по энергетических объектах не соответствует действительности. Об этом заявил источник "24 канала" в Офисе президента.

Новость, по данным инсайдера, является российским вбросом. В рамках Формулы мира действительно необходимо возобновлять энергетическую, продовольственную и все другие аспекты безопасности, но ключевая проблема в том, что Москва не готова идти на такой шаг.

"Это все просто фейк, что якобы Курская операция сорвала переговоры в Катаре, или что якобы Россия к чему-то была готова", — заявил собеседник журналистов.

В Офисе президента также отметили, что информация о срыве переговоров, идет исключительно от россиян, а вот цель статьи Financial Times не в том, чтобы рассказать о посредничестве Катара, а в том, чтобы дискредитировать операцию ВСУ в Курской области.

"Это сами россияне распространяют с разных сторон, чтобы потом обвинять Украину в том, на что сами россияне не шли или не хотели идти", — резюмировал источник.

Советник главы Офиса президента в комментарии "РБК-Украина" в свою очередь добавил, что РФ не откажется от таких ударов по Украине, ведь это один из основных аргументов давления на Киев. Кроме того, это уже четвертый подобный материал, в котором идет речь о якобы переговорах между двумя странами при посредничестве Катара.

"Ну немножко странная логика. Ну, как всегда, когда мы читаем где-то в западных медиа, что те или иные процессы происходят, для меня всегда непонятно, а на основании какой логики они об этом говорят? То есть почему Россия должна отказаться от типа войны, которую она ведет, если она не умеет по-другому воевать?", — заявил Михаил Подоляк.

Напомним, 30 октября в FT выпустили материал где пошла речь о том, что РФ и Украина через Катар якобы договариваются о прекращении взаимных ударов по энергетике. Москва и Киев уже уменьшили частоту атак на энергетическую инфраструктуру друг друга в последние недели в рамках договоренности, достигнутой их спецслужбами, пишет издание.