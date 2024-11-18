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Байден разрешил бить по России: 6 главных выводов из решения уходящего президента США

США разрешили Украине наносить удары вглубь России. Аналитик Юрий Богданов делает 6 быстрых выводов из этого решения, а главное, пожалуй, то, что коренным образом это ситуацию не изменит, но будет немного легче нам и немного хуже врагу.

Юрий Богданов
Юрий Богданов
Блогер
eye 1413
ATACMS, ракета, США
Фото: Politico | ATACMS теперь могут лететь в Россию

США разрешили Украине наносить удары вглубь России.

Администрация Джо Байдена отменила ограничения, которые запрещали Украине использовать американское вооружение для ударов по территории России.

В ближайшие дни, как сообщается, Украина планирует осуществить первые дальнобойные удары, хотя подробности операции не разглашают из соображений безопасности. Ожидается, что для ударов будут использованы ракеты ATACMS с дальностью до 306 км.

Что я скажу?

  1. Верю, я поверил. Я писал, что это ожидаемое решение после выборов. Независимо от результата.
  2. Да, всем было плевать на "красные линии" от Путина. Все дело в выборах. Господа демократы, вы ошиблись.
  3. Формальный повод идеальный — армия КНДР здесь. Хотя не было бы его — был бы другой.
  4. Да, это сказка о потерянном времени. И, что еще хуже, потерянных жизнях. Как и в истории с предоставлением оружия.
  5. В корне это ситуацию не изменит. Но будет немного легче нам и немного хуже им. Уже хорошо.
  6. У россиян все тоже в целом не очень хорошо, поэтому любое давление рано или поздно может довести их до кабзды.

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Байден разрешил Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории РФ, — NYT
Байден разрешил Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории РФ, — NYT