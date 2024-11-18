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Байден разрешил бить по России: 6 главных выводов из решения уходящего президента США
США разрешили Украине наносить удары вглубь России. Аналитик Юрий Богданов делает 6 быстрых выводов из этого решения, а главное, пожалуй, то, что коренным образом это ситуацию не изменит, но будет немного легче нам и немного хуже врагу.
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США разрешили Украине наносить удары вглубь России.
Администрация Джо Байдена отменила ограничения, которые запрещали Украине использовать американское вооружение для ударов по территории России.
В ближайшие дни, как сообщается, Украина планирует осуществить первые дальнобойные удары, хотя подробности операции не разглашают из соображений безопасности. Ожидается, что для ударов будут использованы ракеты ATACMS с дальностью до 306 км.
Что я скажу?
- Верю, я поверил. Я писал, что это ожидаемое решение после выборов. Независимо от результата.
- Да, всем было плевать на "красные линии" от Путина. Все дело в выборах. Господа демократы, вы ошиблись.
- Формальный повод идеальный — армия КНДР здесь. Хотя не было бы его — был бы другой.
- Да, это сказка о потерянном времени. И, что еще хуже, потерянных жизнях. Как и в истории с предоставлением оружия.
- В корне это ситуацию не изменит. Но будет немного легче нам и немного хуже им. Уже хорошо.
- У россиян все тоже в целом не очень хорошо, поэтому любое давление рано или поздно может довести их до кабзды.
Байден разрешил Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории РФ, — NYT