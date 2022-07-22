Huawei звинуватили в зборі даних із американських військових баз: відносини США та КНР загострюються

Компанія заперечує звинувачення в шпигунстві.

Адміністрація Байдена проводить розслідування щодо китайського виробника телекомунікаційного обладнання Huawei. У Білому домі підозрюють, що вежі стільникового зв'язку США, оснащені китайським обладнанням, можуть збирати й передавати в КНР конфіденційну інформацію з військових баз і ракетних шахт. Про це пише reuters.com.

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Влада США стурбована тим, що Huawei може отримати секретні дані про проведення навчань і оснащення баз за допомогою обладнання, встановленого на вишках стільникового зв'язку. Цю інформацію журналістам розкрило джерело, яке побажало залишитися неназваним, оскільки розслідування має конфіденційний характер і пов'язане з національною безпекою.

Джерело повідомило, що розслідування ініціювало Міністерство торгівлі на початку минулого року. У квітні 2021 року представників Huawei викликали в суд, де ті надали інформацію про політику обміну даними компанії з третіми сторонами, а також про можливості свого обладнання збирати дані з мобільних телефонів, включаючи повідомлення та геолокацію тощо.

Міністерство торгівлі заявило, що не може "підтвердити чи спростувати інформацію про розслідування". Huawei не відповіла на запит про коментарі. Компанія категорично спростувала звинувачення уряду США в тому, що вона може шпигувати за американськими клієнтами та становить загрозу національній безпеці США.

Посольство Китаю у Вашингтоні не відповіло на конкретні звинувачення. У заяві, відправленій електронною поштою, йдеться: "Уряд США зловживає концепцією національної безпеки та державної влади, щоб зробити все можливе, аби чинити тиск на Huawei та інші китайські телекомунікаційні компанії, не надавши жодних переконливих доказів того, що вони становлять загрозу безпеці США й інших країн".

"Якщо Міністерство торгівлі вирішить, що Huawei становить загрозу національній безпеці, то воно може вжити заходів, що виходять за межі обмежень, накладених Федеральною комісією зв'язку (FCC)", — пише ЗМІ.

Використовуючи широкі повноваження, надані міністерству адміністрацією Трампа, воно цілком може заборонити всі транзакції США з Huawei, зажадавши від американських операторів зв'язку, які використовують обладнання Huawei, позбавитися його під загрозою високих штрафів або санкцій. Таку думку в коментарях Reuters висловиланизка юристів, телеком-експертів і колишніх чиновників.

Huawei уже давно звинувачується урядом США в тому, що вона нібито має можливість шпигувати за американськими громадянами, хоча влада у Вашингтоні досі не надала жодних суттєвих доказів. Компанія заперечує всі звинувачення.

Раніше повідомляли, що в Росії намітився дефіцит запчастин для електроніки виробництва компаній Samsung і Huawei. "Сірі" сервісні центри закуповують низькоякісні комплектуючі в Китаї для "швидкого та дешевого" ремонту, але якість сильно страждає.