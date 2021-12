Huawei тайно создала в Китае "умную" тюрьму и систему тотальной слежки за людьми, - WP

Журналисты получили внутренние презентации компании, которые описывают системы анализа голоса, распознавания лиц и инструменты перевоспитания" людей.

Компанию Huawei Technologies уличили в разработке технологий для тюрем, трудовых лагерей и слежки за людьми по заказу китайский властей. Об сообщает издание The Washington Post.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Диджитал" в Facebook Подписаться

Huawei долгое время отрицает свою причастность к разработке правительственных технологий и уверяет мировую общественность, что продает лишь оборудование общего назначения. Однако теперь к журналистам попали более сотни презентаций PowerPoint, которые появились на сайте компании и вскоре были удалены, многие из них имеют пометку "конфиденциально".

Согласно этим файлам, Huawei помогла государственным органам разработать программы для тюрем под названием "Объединенная платформа Huawei и Huawei Smart Prison Unified Platform". Данная платформа являет собой комплексную систему с видеонаблюдением, "умными" воротами, а также ПО для управления расписанием заключенных, к примеру, в презентации указано, как распределять рабочее время и время для идеологического воспитания.

[ + – ] Слайд Huawei об "умной" тюрьме Фото: Washington Post

Кроме того, при помощи программ компании составлялись производственные планы, рассчитывался доход от труда и анализировалось поведение арестантов. Непонятно, приведены ли в презентациях схемы реальных китайских исправительных учреждений, или это просто эскизы для демонстрации. Однако в документах сказано, что Huawei Smart Prison Unified Platform внедрили в тюрьмах Внутренней Монголии и провинции Шаньси, а также в тюрьмах Синьцзяна, где содержат осужденных наркоторговцев.

Презентации также показывают, что Huawei предоставляла государственным органам системы для слежения за людьми, — в частности ПО для анализа аудиозаписей голоса "в целях национальной безопасности". Угрозу национальной безопасности в КНР составляют религиозные собрания, политическая оппозиция, этнические меньшинства и критика политики властей относительно Гонконга и Тайваня. Система, разработанная Huawei и iFlytek, может распознавать людей, сравнивая их голоса с базой данных "голосовых отпечатков". На одном из слайдов упоминаются данные, полученные из телефонных разговоров и мобильных приложений.

[ + – ] Система распознавания голоса Huawei Фото: Washington Post

Еще один проект Huawei подавала, как систему наблюдения за "политическими лицами, представляющими интерес", а также за подозреваемыми в уголовных преступлениях. Она может определять местоположение электронных устройств, использовать камеры наблюдения и распознавать лица. На слайде упоминаются "WiFi" и "MAC", что, по мнению экспертов, относится к отслеживанию смартфонов с помощью уникальных идентификаторов под названием MAC-адрес. Полицейские могут перехватывать их через Wi-Fi при помощи специальной техники. В файлах указано, что такую систему уже использует отдел общественной безопасности провинции Гуандун.

[ + – ] Система отслеживания местоположения устройств Huawei Фото: Washington Post

Презентации также содержат информацию, как технологии Huawei применяют в регионе Синьцзян на крайнем западе Китая. Там проживает уйгуры, против которых китайское правительство развернуло широкую политическую кампанию. На слайдах указано, что систему слежения использовали в городе Урумчи с 2017 года — в период, когда представителей этнического меньшинства массово задерживали силовики.

Слитые документы показывают, что Huawei создала также инструменты для наблюдения за людьми в корпоративных целях, в том числе за ленивыми сотрудниками в офисах и потенциальными клиентами в магазинах. ПО, разработанное совместно с компанией 4D Vector, может следить за перемещениями работников и сообщать, если они заснут, увлекутся играми или просто надолго отлучатся от своих рабочих мест.

[ + – ] Система слежения за работниками Huawei Фото: Washington Post

Многие файлы PowerPoints имеют временную отметку, указывающую 23 сентября 2014 года как дату создания, а последние изменения в документ были внесены в 2019 и 2020 годах. В пяти презентациях, проанализированных The Washington Post, на заключительном слайде указано авторское право "Huawei Technologies Co., Ltd.", с датами за 2016-2018 годы.

"Huawei ничего не знает о проектах, упомянутых в отчете Washington Post. Как и все другие крупные поставщики услуг, Huawei предоставляет услуги облачной платформы, соответствующие общепринятым отраслевым стандартам", — заявила компания в комментарии изданию.

Ранее писали, Huawei выпустит новый процессор для дешевых смарт-телевизоров. Чип Hi3731V110 поддерживает разрешение Full HD 1920 × 1080 и многие современные технологии, которые помогут улучшить бюджетные модели.