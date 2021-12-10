Дешевые телевизоры "поумнеют" благодаря новому процессору от Huawei

Чип поддерживает разрешение до 1920 × 1080 пикселей, а также все стандартные системы модуляции и декодирования видео.

Компания HiSilicon, принадлежащая Huawei, представила бюджетный процессор для смарт-телевизоров под названием Hi3731V110. Об этом пишет портал Gizmochina.

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32-разрядный чип построен на базе архитектуры RISC-V и предназначен для сборки телевизоров формата Full HD с разрешением до 1920 × 1080 пикселей, то есть о 4К можно даже не мечтать. Он поддерживает частоту обновления экрана в 60 Гц, стандартные схемы демодуляции: NTSC, PAL, SECAM, форматы MPGE2, H.264, H.265, RMVB, а также собственную технологию обработки звука Huawei SWS и популярные кодеки:

Dolby Digital

Dolby Digital Plus

DTS,

MPEG L1 / L2

MP3

AAC

LPCM

FLAC

Кроме того, производители смогут оборудовать Smart-TV на базе Hi3731V110 интерфейсами HDMI (eARC), USB 2.0, S/PDIF, LVDS и miniLVDS. Он совместим с операционной системой Huawei LiteOS. Чипсет также содержит графический движок Hi Imprex VI Engine, который поддерживает многофазную фильтрацию, несколько режимов масштабирования, шумоподавления, обнаружения движения, адаптивное повышение резкости и управление цветом, повышение контрастности, шифрование данных AES. Есть встроенный TCON (контроллер времени).

Пока неизвестно, какие бренды планируют использовать Hi3731V110 для производства своих дешевых моделей телевизоров. Gizmochina предполагает, что Huawei будет работать в первую очередь с китайскими компаниями.

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