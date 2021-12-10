Дешеві телевізори "розумніють" завдяки новому процесору від Huawei

Чіп підтримує роздільну здатність до 1920 × 1080 пікселів, а також всі стандартні системи модуляції та декодування відео.

Компанія HiSilicon, що належить Huawei, представила бюджетний процесор для смарт-телевізорів під назвою Hi3731V110. Про це пише портал Gizmochina.

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32-розрядний чіп побудований на базі архітектури RISC-V і призначений для складання телевізорів формату Full HD з роздільною здатністю до 1920×1080 пікселів, тобто про 4К можна навіть не мріяти. Він підтримує частоту оновлення екрана в 60 Гц, стандартні схеми демодуляції: NTSC, PAL, SECAM, MPGE2, H.264, H.265, RMVB, а також власну технологію обробки звуку Huawei SWS і популярні кодеки:

Dolby Digital

Dolby Digital Plus

DTS,

MPEG L1/L2

MP3

AAC

LPCM

FLAC

Крім того, виробники зможуть обладнати Smart-TV на базі Hi3731V110 інтерфейсами HDMI (eARC), USB 2.0, S/PDIF, LVDS та miniLVDS. Він сумісний із операційною системою Huawei LiteOS. Чіпсет також містить графічний двигун Hi Imprex VI Engine, який підтримує багатофазну фільтрацію, кілька режимів масштабування, шумоподавлення, виявлення руху, адаптивне підвищення різкості та керування кольором, підвищення контрастності, шифрування даних AES. Є вбудований TCON (контролер часу).

Поки що невідомо, які бренди планують використовувати Hi3731V110 для виробництва дешевих моделей телевізорів. Gizmochina припускає, що Huawei працюватиме в першу чергу з китайськими компаніями.

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