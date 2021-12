Huawei таємно створила в Китаї "розумну" в'язницю та систему тотального стеження за людьми, — WP

Журналісти отримали внутрішні презентації компанії, які описують системи аналізу голосу, розпізнавання облич та інструменти "перевиховання" людей.

Компанію Huawei Technologies викрили в розробці технологій для в'язниць, трудових таборів і стеження за людьми на замовлення китайської влади. Про це повідомляє видання The Washington Post.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Huawei довгий час заперечує свою причетність до розробки урядових технологій і запевняє світову громадськість, що продає лише обладнання загального призначення. Однак тепер до журналістів потрапила понад сотня презентацій PowerPoint, які з'явилися на сайті компанії та незабаром були вилучені, багато які з них мають позначку "конфіденційно".

Згідно з цими файлами, Huawei допомогла державним органам розробити програми для в'язниць під назвою "Об'єднана платформа Huawei та Huawei Smart Prison Unified Platform". Ця платформа є комплексною системою з відеоспостереженням, "розумними" воротами, а також ПЗ для управління розкладом ув'язнених, наприклад, у презентації зазначено, як розподіляти робочий час і час для ідеологічного виховання.

[ + – ] Слайд Huawei про "розумну" в'язницю Фото: trump2

Крім того, за допомогою програм компанії складалися виробничі плани, розраховувався дохід від праці й аналізувалась поведінка арештантів. Незрозуміло, чи наведено в презентаціях схеми реальних китайських виправних установ, чи це просто ескізи для демонстрації. Однак у документах сказано, що Huawei Smart Prison Unified Platform запровадили у в'язницях Внутрішньої Монголії та провінції Шаньсі, а також у в'язницях Сіньцзяну, де утримують засуджених наркоторговців.

Презентації також показують, що Huawei надавала державним органам системи для стеження за людьми, зокрема, ПЗ для аналізу аудіозаписів голосу "з метою національної безпеки". Загрозу національної безпеки в КНР становлять релігійні збори, політична опозиція, етнічні меншини та критика політики влади щодо Гонконгу та Тайваню. Система, розроблена Huawei та iFlytek, може розпізнавати людей, порівнюючи їхні голоси з базою даних "голосових відбитків". На одному зі слайдів згадуються дані, отримані з телефонних розмов і мобільних програм.

[ + – ] Система розпізнавання голосу Huawei Фото: trump2

Ще один проект Huawei подавала як систему спостереження за "політичними особами, що становлять інтерес", а також за підозрюваними в кримінальних злочинах. Вона може визначати розташування електронних пристроїв, використовувати камери спостереження та розпізнавати обличчя. На слайді згадуються "WiFi" та "MAC", що, на думку експертів, стосується відстеження смартфонів за допомогою унікальних ідентифікаторів під назвою MAC-адреси. Поліцейські можуть перехоплювати їх через Wi-Fi за допомогою спеціальної техніки. У файлах зазначено, що таку систему використовує відділ громадської безпеки провінції Гуандун.

[ + – ] Система відстеження розташування пристроїв Huawei Фото: trump2

Презентації також містять інформацію, як технології Huawei застосовують у регіоні Сіньцзян на крайньому заході Китаю. Там живуть уйгури, проти яких китайський уряд розгорнув широку політичну кампанію. На слайдах зазначено, що систему стеження використовували в місті Урумчі з 2017 року – у період, коли представників етнічної меншини масово затримували силовики.

Злиті документи показують, що Huawei створила також інструменти для спостереження за людьми в корпоративних цілях, у тому числі за лінивими співробітниками в офісах і потенційними клієнтами в магазинах. ПЗ, розроблене спільно з компанією 4D Vector, може стежити за переміщеннями працівників та повідомляти, якщо вони заснуть, захопляться іграми або просто надовго відлучаться від своїх робочих місць.

[ + – ] Система стеження за працівниками Huawei Фото: trump2

Багато файлів PowerPoints мають тимчасову позначку, що вказує 23 вересня 2014 як дату створення, а останні зміни в документ були внесені у 2019 і 2020 роках. У п'ятьох презентаціях, проаналізованих The Washington Post, на заключному слайді вказано авторське право "Huawei Technologies Co., Ltd." з датами за 2016-2018 роки.

"Huawei нічого не знає про проєкти, згадані у звіті Washington Post. Як і всі інші великі постачальники послуг, Huawei надає послуги хмарної платформи, що відповідають загальноприйнятим галузевим стандартам", — заявила компанія в коментарі виданню.

Раніше писали, Huawei випустить новий процесор для дешевих смарт-телевізорів. Чип Hi3731V110 підтримує дозвіл Full HD 1920 × 1080 і багато сучасних технологій, які допоможуть покращити бюджетні моделі.