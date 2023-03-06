Huawei снова оскандалилась: компанию подозревают в шпионаже за посетителями выставки

В бейджиках, которые компания раздавала посетителям, были встроены непонятные датчики, похожие на чипы для отслеживания местоположения.

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Выставка Mobile World Congress, которая на днях закончилась в Барселоне, не прошла без скандала. Отличилась компания Huawei, в пропусках на стенд которой были обнаружены подозрительные чипы, пишет Gizmochina. Компанию тут же стали подозревать в слежке за посетителями.

Рольф Вернер, который является старшим вице-президентом Nokia в Европе, даже продемонстрировал вскрытый бейджик журналистам издания Light Reading и показал подозрительный чип, который, по его словам, может использоваться для отслеживания людей. Huawei использовала технологию Beacon на своем стенде и с помощью маломощных сигналов распространяемых до 70 м и могла отслеживать интересы публики, которые посетили ее стенд.

Конечно, что в Huawei отрицают все обвинения и подозрения в шпионаже и утверждают, что встроенные чипы служат для отслеживания активности именно в зоне Huawei: т.е. используются чисто из маркетингового интереса, чтобы узнать, что конкретно из экспонатов вызвало наибольший интерес посетителей на стенде.

Но многие посетители остались недовольны этим фактом, поскольку умалчивание о чипе в бейджиках говорит о непрозрачном отношении к ним со стороны бренда. Тем более, что шлейф обвинений в шпионаже тянется за компанией не первый год, ведь именно из-за подозрений в шпионаже на нее были наложены санкции со стороны США, а Google отказал в доступе к своим сервисам на Android для смартфонов производителя. Кстати, введение подобных санкций побудило правительство Великобритания ограничить или запретить установку оборудования Huawei в мобильных сетях страны.

Ранее Фокус писал, что пользоваться китайскими смартфонами не безопасно. Китайские смартфоны шпионят за нами: данные утекают в Китай, а могут и в Россию.