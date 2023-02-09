Китайские смартфоны шпионят за нами: данные утекают в Китай, а могут и в Россию

Среди постоянно следящих гаджетов оказались Xiaomi, OnePlus, Oppo и Realme – утверждают специалисты по кибербезопасности.

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Китайские смартфоны – настоящий кошмар для конфиденциальности владельца, утверждают специалисты по кибербезопасности из нескольких университетов Великобритании и Ирландии, пишет Gizmodo. Исследователи провели анализ всех популярных моделей от известных китайских производителей, включая такие бренды, как Xiaomi, Realme, OnePlus, Oppo и выяснили, что они постоянно отсылают в Китай информацию о своем владельце.

Согласно результатам исследования, смартфоны произведенные в Китае отсылают персональные данные пользователей через ОС, а также через предустановленные с заода приложения, которые почти невозможно удалить. Ваши личные данные уходят не только изготовителю устройства, но и поставщикам услуг, таким как Baidu. Учитывая тесную связь частного сектора с китайским правительством, этого более чем неприятно.

Конечно, любое современное устройство, так или иначе, собирает и отсылает данные о своем владельце с маркетинговыми целями. Но одно дело, когда так поступает европейская или американская компании, жестко придерживающиеся законов и политики приватности, и совсем другое дело, когда ваши данные в своих непонятных целях собирает правительство авторитарной страны, типа КНР. К тому же, кто даст гарантию, что эти ваши личные данные не утекут к "надежным партнерам", а именно в Россию? А теперь представьте, что могут быть отосланы персональные данные наших военных, которые пользуются китайскими смартфонами на фронте и в быту.

[ + – ] Все ваши персональные данные, в том числе фото, отпечатки пальцев и примеры голоса могут оказаться у Китая Фото: Getty Images

Специалисты по кибербезопасности провели сетевой анализ множества китайских смартфонов и выяснили, что они отправляют "на родину" номера телефонов и постоянные идентификаторы устройств владельца, данные о его месторасположении, а также данные, связанные с "социальными связями" (контакты, их номера телефонов, а также СМС). А еще они могут отсылать ваше фото (используя Face ID) и данные об отпечатках пальцев, а так же примеры вашего голоса. Причем отправка данных идет независимо от того, как тщательно вы настраивали конфиденциальность своего устройства и отказывались от навязчивых предложений включить геолокацию.

Другими словами, правительство Китая будут иметь довольно четкое представление о том, кто использует конкретное устройство, где они это делают и с кем разговаривают. Что интересно, китайские смартфоны стараются отправлять шпионские данные даже если в смартфон не вставлена SIM-карта.

Казалось бы, у современного человека нет выхода – все сделано в Китае. Выбирать остается только из продукции Apple и южнокорейской Samsung. Все остальные бренды давно и плотно легли под Китай.

Ранее Фокус писал, что в машине британских министров нашли китайское шпионское устройство с SIM-картой.