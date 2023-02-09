Китайські смартфони шпигують за нами: дані витікають до Китаю, а можуть і до Росії

Серед гаджетів, що постійно стежать, виявилися Xiaomi, OnePlus, Oppo і Realme – стверджують фахівці з кібербезпеки.

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Китайські смартфони — справжній жах для конфіденційності власника, стверджують фахівці з кібербезпеки із кількох університетів Великобританії та Ірландії, пише Gizmodo. Дослідники провели аналіз усіх популярних моделей від відомих китайських виробників, включно з такими брендами, як Xiaomi, Realme, OnePlus, Oppo та з'ясували, що вони постійно надсилають до Китаю інформацію про свого власника.

Згідно з результатами дослідження, смартфони, вироблені у Китаї, відсилають персональні дані користувачів через ОС, а також через встановлені із заводу програми, які майже неможливо видалити. Ваші особисті дані йдуть не лише виробнику пристрою, але й постачальникам послуг, наприклад Baidu. З огляду на тісний зв'язок приватного сектора з китайським урядом, це більш ніж неприємно.

Звичайно, будь-який сучасний пристрій, так чи інакше, збирає та надсилає дані про свого власника з маркетинговими цілями. Але одна справа, коли так чинить європейська чи американська компанії, які жорстко дотримуються законів та політики приватності, і зовсім інша справа, коли ваші дані у своїх незрозумілих цілях збирає уряд авторитарної країни, на кшталт КНР. До того ж, хто дасть гарантію, що ці ваші особисті дані не витечуть до "надійних партнерів", а саме до Росії? А тепер уявіть, що можуть бути надіслані персональні дані наших військових, які користуються китайськими смартфонами на фронті та в побуті.

[ + – ] Всі ваші персональні дані, зокрема фото, відбитки пальців та приклади голосу можуть опинитися у Китаю. Фото: Getty Images

Фахівці з кібербезпеки провели мережевий аналіз безлічі китайських смартфонів і з'ясували, що вони відправляють "на батьківщину" номери телефонів та постійні ідентифікатори пристроїв власника, дані про його місцезнаходження, а також дані, пов'язані з "соціальними зв'язками" (контакти, їх номери телефонів, також СМС). А ще вони можуть надсилати ваше фото (використовуючи Face ID) та дані про відбитки пальців, а також приклади вашого голосу. Причому надсилання даних йде незалежно від того, як ретельно ви налаштовували конфіденційність свого пристрою та відмовлялися від нав'язливих пропозицій увімкнути геолокацію.

Іншими словами, уряд Китаю матиме досить чітке уявлення про те, хто використовує конкретний пристрій, де вони це роблять і з ким розмовляють. Що цікаво, китайські смартфони намагаються надсилати шпигунські дані навіть якщо в смартфон не вставлено SIM-картку.

Здавалося б, сучасна людина не має виходу – все зроблено в Китаї. Вибирати залишається лише з продукції Apple та південнокорейської Samsung. Решта всіх брендів давно і щільно лягла під Китай.

Раніше Фокус писав, що в машині британських міністрів знайшли китайський шпигунський пристрій із SIM-карткою.