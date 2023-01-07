У машині британських міністрів знайшли китайський шпигунський пристрій із SIM-карткою, — ЗМІ

За інформацією журналістів, ці SIM-картки дозволяють роками відстежувати переміщення урядовців і скласти докладну картину їхньої діяльності.

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В автомобілі, що належить уряду Великобританії, було знайдено відстежувальний пристрій. Висловлюються припущення, що це справа рук спецслужб КНР. Про це повідомляє The Sun із посиланням на джерела в британському правоохоронному відомстві.

Повідомляється, що в закритій герметичній автомобільній деталі, яку імпортували з Китаю, виявилася щонайменше одна SIM-картка, яка передає геолокаційні дані.

Машинами, які проходили перевірку, користуються дипломати та високопосадовці уряду.

Транспортні засоби "хірургічно розібрали до останнього гвинтика" після повідомлень про те, що китайські розвідслужби можуть стежити за міністрами з Великобританії.

За інформацією джерела, ці SIM-картки дозволяють роками відстежувати переміщення урядовців і скласти докладну картину їхньої діяльності.

"Це можна робити методично протягом тривалого часу. У цьому й небезпека", — сказало джерело.

Китайські деталі були встановлені без розкриття з міркувань гарантії та комерційних угод.

Представник Консервативної партії Сер Іен Дункан Сміт у зв'язку з цим заявив, що Китай слід розглядати як "постійну загрозу".

Висловлюються побоювання, що Китай може становити серйозну загрозу для Великобританії на багатьох рівнях — від можливих крадіжок інтелектуальної власності до залякування британських громадян.

Нагадаємо, що для перемоги в гібридній війні Китай влаштував масштабні навчання, в яких задіялися танки та БПЛА.

Раніше Фокус повідомляв, що в КНР показали, як проходитиме висадка китайських астронавтів на Місяць. Було показано китайський пілотований космічний корабель нового покоління та посадковий модуль.