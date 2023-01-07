В машине британских министров нашли китайское шпионское устройство с SIM-картой, — СМИ

По информации журналистов, эти SIM-карты позволяют годами отслеживать перемещения правительственных служащих и составить подробную картину их деятельности.

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В автомобиле, принадлежащем правительству Великобритании было найдено отслеживающее устройство. Высказываются предположения, что это дело рук спецслужб КНР. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источники в британском правоохранительном ведомстве.

Сообщается, что в закрытой герметичной автомобильной детали, которую импортировали из Китая, обнаружилась как минимум одна SIM-карта, передающая геолокационные данные.

Машинами, которые проходили проверку, пользуются дипломаты и высокопоставленные представители правительства.

Транспортные средства "хирургически разобрали до последнего винтика" после сообщений о том, что китайские разведслужбы могут вести слежку за министрами из Великобритании.

По информации источника, эти SIM-карты позволяют годами отслеживать перемещения правительственных служащих и составить подробную картину их деятельности.

"Это можно делать методически на протяжении длительного времени. В этом и опасность", — сказал источник.

Китайские детали были установлены без вскрытия по соображениям гарантии и коммерческих соглашений.

Представитель Консервативной партии Сэр Иэн Дункан Смит в этой связи заявил, что Китай следует рассматривать как "постоянную угрозу".

Высказываются опасения о том, что Китай может представлять серьезную угрозу для Великобритании на многих уровнях — от возможных краж интеллектуальной собственности до запугивая британских граждан.

Напомним, что для победы в гибридной войне Китай устроил масштабные учения, в которых задействовались танки и БПЛА.

Ранее Фокус сообщал, что В КНР показали, как будет проходить высадка китайских астронавтов на Луну. Были показаны китайский пилотируемый космический корабль нового поколения и посадочный модуль.