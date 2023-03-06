Huawei знову оскандалилася: компанію підозрюють у шпигунстві за відвідувачами виставки

У бейджиках, які компанія роздавала відвідувачам, були вбудовані незрозумілі датчики, схожі на чипи для відстеження розташування.

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Виставка Mobile World Congress, яка днями закінчилася в Барселоні, не пройшла без скандалу. Відзначилася компанія Huawei, у перепустках на стенд якої було виявлено підозрілі чипи, пише Gizmochina. Компанію відразу почали підозрювати в стеженні за відвідувачами.

Рольф Вернер, старший віцепрезидент Nokia в Європі, навіть продемонстрував розкритий бейджик журналістам видання Light Reading і показав підозрілий чип, який, за його словами, може використовуватися для відстеження людей. Huawei використовувала технологію Beacon на своєму стенді й за допомогою малопотужних сигналів, що розповсюджуються до 70 м, могла відстежувати інтереси публіки, які відвідали її стенд.

Звичайно, що в Huawei заперечують усі звинувачення та підозри в шпигунстві та стверджують, що вбудовані чипи служать для відстеження активності саме в зоні Huawei: тобто використовуються суто з маркетингового інтересу, щоб дізнатися, що саме з експонатів викликало найбільший інтерес відвідувачів на стенді.

Але багато відвідувачів залишилися незадоволені цим фактом, оскільки замовчування про чип у бейджиках говорить про непрозоре ставлення до них із боку бренду. Тим більше, що шлейф звинувачень у шпигунстві тягнеться за компанією не перший рік, адже саме через підозри в шпигунстві на неї були накладені санкції з боку США, а Google відмовив у доступі до своїх сервісів на Android для смартфонів виробника. До речі, запровадження подібних санкцій спонукало уряд Великобританії обмежити чи заборонити встановлення обладнання Huawei у мобільних мережах країни.

Раніше Фокус писав, що користуватися китайськими смартфонами не безпечно. Китайські смартфони шпигуть за нами: дані витікають у Китай, а можуть і в Росію.